5 недорогих 144-герцевых мониторов для игр

Стоит только попробовать поиграть за монитором с частотой обновления 144 Гц — и назад дороги уже не будет. Мы подобрали несколько отличных моделей с этой частотой, которые также поддерживают FreeSync и, что немаловажно, не стоят, как крыло самолёта.

AOC G2460PF



AOC G2460PF

Цена: 18 000 рублей

AOC G2460PF обладает 24-дюймовой диагональю и разрешением 1920х1080 пикселей — как и все нижеследующие мониторы. Мы остановились на этой связке потому, что с увеличением разрешения вырастет и цена, а с увеличением диагонали при том же разрешении картинка превратится в «мыло». Принадлежность к игровому сегменту внешне подчёркивается только красной полосой на чёрном корпусе под экраном. Ножка позволяет регулировать монитор по высоте, а также разворачивать его в портретный режим, что будет удобно, если вы вдруг не только геймер, но и программист, например. Также у AOC G2460PF есть встроенные динамики, куча портов и USB-хаб. Качество картинки не идеальное, но для монитора с такими продвинутыми характеристиками за такую невысокую цену весьма адекватное.

LG 24GM79G



LG 24GM79G

Цена: 19 000 рублей

Корпус LG 24GM79G далёк от плавных линий, поэтому больше напоминает офисную лошадку. Но красные элементы по бокам расставляют всё на свои места. Также у него большая по площади подставка, так что придётся расчистить место на столе. У него интересно устроено управление: на самое видное место вынесены кнопки для манипуляции игровыми «фичами», а остальное доступно с помощью маленького джойстика снизу. Что касается изображения, то LG 24GM79G может похвастать отличной равномерностью подсветки, неплохой скоростью отклика, но углы обзоры, конечного, нуступают IPS-матрицам.

iiyama G-Master GB2488HSU-3



iiyama G-Master GB2488HSU-3

Цена: 20 000 рублей

Еще один хороший монитор с 144 Гц и AMD FreeSync для любителей динамичных игр. Он не уступает вышеперечисленным мониторам ни по степеням регулировки, ни по количеству различных портов. У iiyama G-Master GB2488HSU-3 достойная равномерность подсветки, а вот качество цветопередачи не самое лучшее. Но хорошая новость в том, что, стоит поднять гамму, и впечатления от изображения улучшатся в разы. Скорость смены оттенков у матрицы очень высокая, поэтому монитор отлично подходит для динамичных игр и фильмов.

Samsung C24FG70FQI



Samsung C24FG70FQI

Цена: 18 000 рублей

Samsung C24FG70FQI — 23,5-дюймовый монитор с SVA-матрицей. Внешне он напоминает скорее монитор дизайнера, нежели геймера, так как у него спокойная расцветка и весьма необычная ножка подставки. Благодаря ей монитор выделяется из толпы одинаковых устройств, но комфорте в работе она не придаёт, к сожалению. Кстати, он еще немножко изогнут, но на общее впечатление от взаимодействия с ним это не сильно влияет. Управлять Samsung C24FG70FQI предполагается с помощью фирменного джойстика — это намного удобнее, чем кнопками. Из-за широкого цветового диапазона цвета выглядят более насыщенными, чем они есть на самом деле, но в играх такой эффект только на пользу, а для работы с фотографией берут совсем другие мониторы.

Acer XF240Hbmjdpr



Acer XF240Hbmjdpr

Цена: 21 000 рублей

Acer XF240Hbmjdpr выглядит куда приземлённее. Никакой изогнутости, скромная маленькая кругла подставка, никакого приевшегося красного цвета. Цветопередача у Acer XF240Hbmjdpr достаточно неплохая, но только если предварительно поиграться с настройками гаммы, насыщенности и цветовой температуры. Как и у вышеперечисленных мониторов, у Acer XF240Hbmjdpr отсутствует мерцание подсветки, что позволит вам дольше играть за ним, не утомляя глаза.