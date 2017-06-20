Qualcomm готовит Snapdragon 450

Компания Qualcomm собирается выпустить новую платформу начального уровня. Об этом заявил @Rquandt, ранее уже замеченный в сливах инсайдерской информации. Snapdragon 450 будет участвовать в бенчмарках под наименованием SDM450. Чип должен прийти на смену Snapdragon 435, который используется в таких смартфонах, как Redmi 4X и Huawei Y7 Prime.

Новинка получит 8-ядерный 14 нм процессор, состоящий из ядер ARM Cortex-A53 и графической системы, работающий на частоте 600 МГц. Ожидается сниженное потребление энергии.

Вероятно, Snapdragon 450 будет поддерживать функцию быстрой зарядки Quick Charge 3.0.

Дата запуска платформы остается неизвестной — возможно, это случится в следующем квартале, а первые устройства с SoC появятся в продаже в конце 2017 или начале 2018 года.  

Источник
Gizmochina
Теги
SoC Qualcomm Snapdragon чипы

Комментарии

Из рубрикиЖелезо
Что случилось 19 июня 2017 года?
Microsoft объяснила, почему Xbox One X стоит дороже 399 долларов
Представлена разогнанная карта Zotac GeForce GTX 1080 Ti AMP Extreme Core Edition

Обсуждаемое

Жителя Сургута оштрафуют за покупку PS4 в Германии 91
Незаменимых нет! Что купить вместо смартфонов Xiaomi, которые не пропускает таможня 83
Лучшие бесплатные антивирусы для Windows 64
Пользователи Яндекс.Такси заметили зависимость цен от телефона 41
Почему играть стало неинтересно: 7 смертных грехов современных игр 32
В НИИ овцеводства и козоводства создали альтернативу Windows 32