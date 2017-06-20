Qualcomm готовит Snapdragon 450

Компания Qualcomm собирается выпустить новую платформу начального уровня. Об этом заявил @Rquandt, ранее уже замеченный в сливах инсайдерской информации. Snapdragon 450 будет участвовать в бенчмарках под наименованием SDM450. Чип должен прийти на смену Snapdragon 435, который используется в таких смартфонах, как Redmi 4X и Huawei Y7 Prime.

Новинка получит 8-ядерный 14 нм процессор, состоящий из ядер ARM Cortex-A53 и графической системы, работающий на частоте 600 МГц. Ожидается сниженное потребление энергии.

Вероятно, Snapdragon 450 будет поддерживать функцию быстрой зарядки Quick Charge 3.0.

Дата запуска платформы остается неизвестной — возможно, это случится в следующем квартале, а первые устройства с SoC появятся в продаже в конце 2017 или начале 2018 года.