AMD представила процессоры Ryzen Pro бизнес-класса

Компания AMD официально представила процессоры семейства Ryzen Pro с архитектурой Zen. Напомним, первый взгляд на них был предоставлен на встрече с инвесторами Financial Analyst Day в мае, а теперь стали известны подробности.


Процессоры Ryzen Pro ориентированы на коммерческий, а не потребительский, сегмент. Главным образом, для рабочих станций. Десктопные Ryzen Pro запланированы к выпуску во второй половине 2017 года, а мобильные — в первой половине 2018 года.

По словам производителя, Ryzen Pro обеспечивают на 52% повышенную производительность по сравнению с предшественниками. На данный момент в линейку вошли следующие модели:

  • Ryzen 7 Pro 1700X с 8 ядрами, 16 потоками, частотой 3,8/3,4 ГГц, TDP 95 ватт
  • Ryzen 7 Pro 1700 с 8 ядрами, 16 потоками, частотой 3,7/3,0 ГГц, TDP 65 ватт
  • Ryzen 5 Pro 1600 с 6 ядрами, 12 потоками, частотой 3,6/3,2 ГГц, TDP 65 ватт
  • Ryzen 5 Pro 1500 с 4 ядрами, 8 потоками, частотой 3,7/3,5 ГГц, TDP 65 ватт
  • Ryzen 3 Pro 1300 с 4 ядрами, 4 потоками, частотой 3,7/3,5 ГГц, TDP 65 ватт
  • Ryzen 3 Pro 1200 с 4 ядрами, 4 потоками, частотой 3,4/3,1 ГГц, TDP 65 ватт
Источник
AMD
Теги
процессор AMD AMD Ryzen Pro

Комментарии

Материалы по теме

AMD начала продажи процессоров Ryzen 5

11 апреля

Computex 2016: AMD представила седьмое поколение мобильных APU Bristol Ridge и Stoney Ridge

1 июня 2016

Время собирать камни. Обзор флагманского центрального процессора AMD A10-8890K [пошучено]

1 апреля 2015

Дешево, но с разгоном. Обзор центральных процессоров AMD A6-7400K и Intel Pentium G3258

9 октября 2014

Дешевые гигагерцы. Тестирование семи недорогих процессоров, подходящих для разгона

25 апреля 2015

Железный стрим №9: про процессоры AMD Ryzen

21 декабря 2016
Из рубрикиЖелезо
Что случилось 28 июня 2017 года?
Qualcomm представила продвинутый чип Snapdragon 450 для смартфонов среднего класса
Qualcomm представила экранный сканер отпечатков пальцев

Обсуждаемое

Жителя Сургута оштрафуют за покупку PS4 в Германии 92
Незаменимых нет! Что купить вместо смартфонов Xiaomi, которые не пропускает таможня 83
Пользователи Яндекс.Такси заметили зависимость цен от телефона 42
Почему играть стало неинтересно: 7 смертных грехов современных игр 39
В НИИ овцеводства и козоводства создали альтернативу Windows 33
9 главных ошибок при сборке игрового компьютера 27