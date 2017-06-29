AMD представила процессоры Ryzen Pro бизнес-класса

Компания AMD официально представила процессоры семейства Ryzen Pro с архитектурой Zen. Напомним, первый взгляд на них был предоставлен на встрече с инвесторами Financial Analyst Day в мае, а теперь стали известны подробности.





Процессоры Ryzen Pro ориентированы на коммерческий, а не потребительский, сегмент. Главным образом, для рабочих станций. Десктопные Ryzen Pro запланированы к выпуску во второй половине 2017 года, а мобильные — в первой половине 2018 года.

По словам производителя, Ryzen Pro обеспечивают на 52% повышенную производительность по сравнению с предшественниками. На данный момент в линейку вошли следующие модели:

Ryzen 7 Pro 1700X с 8 ядрами, 16 потоками, частотой 3,8/3,4 ГГц, TDP 95 ватт

Ryzen 7 Pro 1700 с 8 ядрами, 16 потоками, частотой 3,7/3,0 ГГц, TDP 65 ватт

Ryzen 5 Pro 1600 с 6 ядрами, 12 потоками, частотой 3,6/3,2 ГГц, TDP 65 ватт

Ryzen 5 Pro 1500 с 4 ядрами, 8 потоками, частотой 3,7/3,5 ГГц, TDP 65 ватт

Ryzen 3 Pro 1300 с 4 ядрами, 4 потоками, частотой 3,7/3,5 ГГц, TDP 65 ватт

Ryzen 3 Pro 1200 с 4 ядрами, 4 потоками, частотой 3,4/3,1 ГГц, TDP 65 ватт