Российский ритейлер рассекретил юбилейный процессор Intel

В середине апреля появились первые слухи о подготовке компанией Intel юбилейного процессора Core i7-8086K 40th Anniversary. Теперь чип начал появляться в онлайн-магазинах, в том числе и у российского дистрибьютора Merlion.





Как нетрудно догадаться исходя из названия, Core i7-8086K выпускается компанией к 40 годовщине выхода Intel 8086, первого микропроцессора Intel с архитектурой x86. Он разрабатывался с весны 1976 года и был выпущен 8 июня 1978 года.

Процессор Intel Core i7-8086K 40th Anniversary уже был замечен в китайских, канадских и российских магазинах. Некоторые ритейлеры даже указывают цену — 470-480 долларов, это примерно на 70 долларов выше, чем у премиального i7-8700K.

Характеристики ожидаются следующие: 14-нм архитектура Coffee Lake-S с сокетом LGA 1151, 6 ядер с 12 потоками, 4 ГГц базовая частота, 5 ГГц в режиме Boost, 12 МБ кэша третьего уровня, интегрированная графика UHD630, TDP 95 Вт.

Официальный дебют Intel Core i7-8086K можно ожидать на выставке Computex 2018, которая пройдёт с 5 по 9 июня в Тайбэе.