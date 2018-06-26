Процессор Qualcomm Snapdragon для ноутбуков будет быстрее и экономичнее, чем Intel Celeron

В сети появилась свежая информация о готовящемся компанией Qualcomm процессоре Snapdragon 1000, предназначенном для компьютеров на базе Windows 10. Подробностями поделился немецкий профильный ресурс WinFuture, хорошо зарекомендовавший себя по прошлым утечкам.


По данным источника, Snapdragon 1000 под кодовым названием Project Poipu обеспечит большую производительность, чем процессоры Intel Atom и Celeron, но при этом будет экономичнее. Его энергопотребление составит около 12 Ватт, тогда как у серии чипсетов Intel U, используемых в ультрабуках, TDP находится на уровне 15 Вт. Таким образом, Qualcomm Snapdragon 1000 сможет использоваться в тонких ноутбуках компактного форм-фактора.

Флагманский Snapdragon 845 и недавно представленный Snapdragon 850, ставший первым процессором Qualcomm, разработанным специально для компьютеров на базе Windows, имеют размеры 12,4 х 12,4 мм. Размеры грядущего Snapdragon 1000 должны составить 20 х 15 мм. В результате, Snapdragon 1000 окажется больше текущих флагманов Qualcomm, но меньше 15-ваттных чипов Intel.

Также отмечается, что Snapdragon 1000 будет сокетным, то есть чип не будут впаивать в материнскую плату и, теоретически, его можно будет заменять.

Согласно более ранним утечкам, чип получит производительные ядра Cortex A76 и экономичные ядра Cortex A55, оперативную память LPDDR4X на 16 ГБ и пару накопителей UFS 2.1 на 128 ГБ, а также гигабитный WLAN и новый модуль управления питанием.

Источник
WinFuture
Теги
ноутбук Microsoft INTEL Qualcomm Qualcomm Snapdragon

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