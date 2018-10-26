Western Digital представила самый ёмкий в мире винчестер

Компания Western Digital представила самый ёмкий в мире накопитель на жёстких дисках — винчестер Ultrastar DC HC620 ёмкостью 15 ТБ. Это на целый терабайт больше, чем у прошлогодней модели Western Digital и Seagate на 14 ТБ, представленной в сентябре.


Накопитель выполнен в стандартном 3,5-дюймовом форм-факторе и предназначен для предприятий, имеющих дело с «большими данными». Если такие винчестеры использовать в популярной стойке 4U на 60 HDD, то общая ёмкость достигнет 900 ТБ.

В накопителе используется технологии Shingled Magnetic Recording (SMR) и HelioSeal. Последняя предусматривает использование гелия в виде наполнителя, что гарантирует герметичность конструкции, а функциональность SMR обеспечивает частичное перекрытие соседних дорожек при записи информации и повышает плотность хранения и общую ёмкость для каждого накопителя.

Предусмотрены версии версии с интерфейсом SAS 12 Гбит/с и SATA 6 Гбит/с. Цену компания скромно умолчала. 

Источник
Western Digital
Теги
HDD WD винчестер WESTERN DIGITAL жёсткий диск

Комментарии

Материалы по теме

WD выпускает юбилейные My Passport Ultra Metal Edition и Anniversary Edition

25 августа 2014

WD начала продажи My Cloud в России

15 декабря 2013

А у нас без гелия! Обзор жестких дисков Western Digital WD60EFRX и Seagate ST6000NM0024 ёмкостью 6 Тбайт

7 октября 2014

Двухдисковый WD My Passport Pro получает питание по шине Thunderbolt

1 апреля 2014

Долой оковы! Сравнительное тестирование беспроводных внешних жестких дисков

30 марта 2015

Железный цех №26. Итоги 2015-го года: накопители

21 декабря 2015
Загрузка...
Из рубрикиЖелезо
Intel отчиталась о рекордном доходе
Apple назвала дату анонса новых iPad и Mac
Стало известно, насколько процессоры AMD Zen 2 будут быстрее предшественников

Обсуждаемое

Лучшие бюджетные смартфоны августа 2018 года (официальная розница) 108
Лучшие бюджетные смартфоны июля 2018 года (официальная розница) 100
Лучшие бюджетные смартфоны сентября 2018 года (официальная розница) 95
Лучшие бюджетные смартфоны августа 2018 года («серый» рынок) 60
6 лучших смартфонов с качественной камерой и большим аккумулятором 52
Лучшие бюджетные смартфоны сентября 2018 года (китайские интернет-магазины) 51