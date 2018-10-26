Western Digital представила самый ёмкий в мире винчестер

Компания Western Digital представила самый ёмкий в мире накопитель на жёстких дисках — винчестер Ultrastar DC HC620 ёмкостью 15 ТБ. Это на целый терабайт больше, чем у прошлогодней модели Western Digital и Seagate на 14 ТБ, представленной в сентябре.





Накопитель выполнен в стандартном 3,5-дюймовом форм-факторе и предназначен для предприятий, имеющих дело с «большими данными». Если такие винчестеры использовать в популярной стойке 4U на 60 HDD, то общая ёмкость достигнет 900 ТБ.

В накопителе используется технологии Shingled Magnetic Recording (SMR) и HelioSeal. Последняя предусматривает использование гелия в виде наполнителя, что гарантирует герметичность конструкции, а функциональность SMR обеспечивает частичное перекрытие соседних дорожек при записи информации и повышает плотность хранения и общую ёмкость для каждого накопителя.

Предусмотрены версии версии с интерфейсом SAS 12 Гбит/с и SATA 6 Гбит/с. Цену компания скромно умолчала.