Флагманские видеокарты NVIDIA RTX умирают через несколько дней использования

Пользователи флагманской видеокарты NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti начали жаловаться на разнообразные проблемы. Видеокарта продаётся совсем недолго, но пользователи уже столкнулись с нестабильностью работы и артефактами, которые появляются сразу после установки видеокарты в компьютер.





Более того, довольно большой процент пользователей на форумах NVIDIA и Reddit заявляют, что видеокарта «умерла», перестала работать после нескольких дней обычного использования. Речь идёт о NVIDIA Founders Edition и в некоторых случаях видеокарты, выданные производителем в качестве замены также отказывают через несколько дней.



Напомним, NVIDIA представила видеокарты нового поколения GeForce RTX в конце августа. В неё вошли первые игровые ускорители на базе новой архитектуры NVIDIA Turing и платформы NVIDIA RTX, объединяющей шейдеры нового поколения с трассировкой лучей в реальном времени и новыми возможностями искусственного интеллекта. Рекомендованная розничная цена NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti составляет 95990 рублей/ $999.