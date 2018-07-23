Как выбрать лучший процессор для домашнего компьютера

Чтобы выбрать производителя процессора для компьютеров, не обязательно даже уметь считать до трёх. Потому что выбирать приходится всегда из Intel и AMD. При этом в любом компьютерном магазине навалено процессоров под огромное количество сокетов (разъёмов): LGA2066, LGA2011-3, LGA1151v2, LGA1151, LGA1150, AM4, TR4, AM3+, FM2+, и всё это усугубляется несколькими поколениями процессоров даже в рамках одного разъёма. Как в этом разобраться и что выбрать?

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Как Intel, так и AMD предлагают для домашних компьютеров две платформы — одна для бюджетного и среднего класса, вторая для флагманских, самых мощных компьютеров. Для Intel это «народная» LGA1151v2 и «гоночная» LGA2066, а для AMD — AM4 и TR4 соответственно. Для каждой из этих платформ выпускают огромное количество материнских плат с разным «обвесом» (чипсетом), разъёмами и скоростным потенциалом. Мы уже рассказывали, как выбрать материнскую плату правильно, а сегодня сосредоточимся только на «камнях» (процессорах).





Intel

LGA2066

Как уже отмечалось выше, платформа LGA2066, хоть и располагает «бюджетными» 6-ядерными моделями, в первую очередь предназначена для High-End компьютеров, в основе которых лежат многоядерные процессоры Core i9.

Core i5 Core i7 Core i7 Core i9 Количество ядер/потоков 4/4 4/8 6/12; 8/16 10/20 – 18/36 Объем кэша третьего уровня, МБ 6 8 8,25; 11 13,75 – 24,75 Поддержка AVX2.0/AVX-512 +/- +/- +/+ +/+ Поддержка Turbo Boost Да Да Да Да ИКП, количество каналов*частота, МГц 2*DDR4-2666 2* DDR4-2666 4* DDR4-2400; 4* DDR4-2666 4* DDR4-2666 TDP, Вт 112 112 140 140-165

Для платформы LGA2066 существует два различных типа процессоров – «старые» процессоры на базе Kaby Lake-X с двухканальным контроллером памяти и «новые» процессоры поколения Skylake-X с 4-канальным контроллером памяти.

Стартует платформа с 4-ядерного процессора Core i5-7640X с рекомендуемой стоимостью 243$, а завершает модельный ряд мощнейший 18-ядерный процессор Интел Core i9-7980XE с рекомендуемой стоимостью 1999$.





Платформа LGA2066 прекрасна с технической точки зрения, но это не значит, что любой из процессоров в списке выше достоин покупки. Потому что и материнские платы, и процессоры сами по себе слишком дорогие. И, если за Core i9 по соображениям «самый мощный процессор же!» иногда есть смысл переплатить, то покупать Core i5 и Core i7 нецелесообразно – выгоднее приобрести такие же на базе платформы LGA1151v2.

Да и Core i9 далеко не у всех покупателей будет работать «на все деньги». Потому что он раскрывает потенциал только в задачах, которые можно «размазать» на максимальное количество ядер. А так бывает не всегда. Часто случается, что программы или игры работают быстрее, когда ядер чуть меньше, но частота каждого из них выше. А ещё помните о том, что в 18-ядерном Core i9-7980XE базовая частота составляет всего 2,6 ГГц, поэтому 10-ядерный Core i9-7900X с базовыми 3,3 ГГц будет «ехать» быстрее.

LGA1151v2





Celeron Pentium Gold Core i3 Core i5 Core i7 Количество ядер/потоков 2/2 2/4 4/4 6/6 6/12 Объем кэша третьего уровня, МБ 2 4 6-8 9 12 Поддержка AVX2.0/AVX-512 -/- -/- +/- +/- +/- Поддержка Turbo Boost Нет Нет Нет Да Да ИКП, количество каналов*частота, МГц 2* DDR4-2400 2* DDR4-2400 2* DDR4-2400 2* DDR4-2666 2* DDR4-2666 TDP, Вт 54 54 91 95 95

Для платформы LGA1151v2, под которой все подразумевают «обычные» Core i3/i5/i7, Intel выпускает процессоры любого класса – от маломощных до максимально доступных для «гражданского» домашнего компьютера.

Процессоры уже «разложены» по полочкам заводскими индексами, производительность всех чипов Intel изучена вдоль и поперёк, поэтому рецепты выбора тоже простые:

- 2-ядерные процессоры Celeron подойдут для офисных компьютеров, так называемых «печатных машинок» для интернета, печати и переписки. Модели процессоров: Celeron G4900, Celeron G4920;

- 2-ядерные процессоры Pentium Gold тоже не предназначены для современных игр с высокими настройками графики — подойдут для домашнего и офисного ПК… в крайнем случае для того, чтобы «как-нибудь» играть на средних или высоких настройках за Full HD-монитором. Модели процессоров: Pentium Gold G5400, Pentium Gold G5500, Pentium Gold G5600;





- 4-ядерные процессоры Core i3 — наше всё в бюджетных игровых и вообще универсальных компьютеров. Модели: Core i3-8100, Core i3-8300, Core i3-8350K. Особенно стоит выделить Core i3-8350K, который пригоден для разгона — с ним при желании и умении можно «раскочегарить» очень быстрый и недорогой ПК;

- 6-ядерные процессоры Core i5 не только позволяют замахиваться на любые игры, но и очень быстрые для «тяжёлых» задач наподобие видеомонтажа. Модели: Core i5-8400, Core i5-8500, Core i5-8600, Core i5-8600K. Как Вы уже заметили, в серии процессоров Core i5 тоже есть способный «прыгать выше головы» оверклокерский Core i5-8600K;

- 6-ядерные процессоры Core i7 — максимум того, что можно (и нужно) для современного домашнего компьютера. Ещё быстрее – рекорды, запас производительности «на вырост» или промышленный компьютер, который почему-то поселился в квартире. Современные Intel Core i7 нужны там, где программы умеют ворочать огромным количеством потоков, и в случаях, когда нужно не просто много ядер, но и чтобы каждое из ядер было максимально быстрым. Модели: Core i7-8700, Core i7-8700K, Core i7-8086K. Особенно следует выделить Core i7-8086K — «злейший» юбилейный процессор Интел с ограниченным тиражом и максимальной тактовой частотой 5 ГГц!

AMD

TR4





Платформа TR4 (TR – Threadripper), как и LGA2066, предназначена для экстремальных флагманских компьютеров. Очень дорого, но при этом много, очень много ядер! Но, как мы уже говорили, не забывайте, что во многих случаях выгоднее предпочесть меньше ядер, но более высокую частоту каждого из них.

Ryzen Threadripper 1900X Ryzen Threadripper 1920X Ryzen Threadripper 1950X Количество ядер/потоков 8/16 12/24 16/32 Объем кэша третьего уровня, МБ 16 32 32 Поддержка AVX2.0/AVX-512 +/- +/- +/- Поддержка Turbo Boost Да Да Да ИКП, количество каналов*частота, МГц 4* DDR4-2666 4* DDR4-2666 4* DDR4-2666 TDP, Вт 180 180 180



Для платформы TR4 существует всего 3 процессора: Ryzen Threadripper 1900X, Ryzen Threadripper 1920X, Ryzen Threadripper 1950X, выбор ещё меньше, чем в интеловской LGA2066.

AM4





Платформа AM4 — это «процессоры для обычных домашних компьютеров» по версии AMD, с чуть большим выбором в бюджетном классе, и не таким высоким «потолком» в старших моделях, как у Intel Core i7 для 1151v2., причем стоит отметить, что для данной платформы существуют процессоры как со встроенным графическом ядром (с литерой G/GE), так и без оного.

Ryzen 3 Ryzen 5 Ryzen 5 Ryzen 7 Количество ядер/потоков 4/4 4/8 6/12 8/16 Объем кэша третьего уровня, МБ 8 8-16 16 16 Поддержка AVX2.0/AVX-512 +/- +/- +/- +/- Поддержка Turbo Да Да Да Да ИКП, количество каналов*частота, МГц 2* DDR4-2666 2* DDR4-2666 2* DDR4-2666; 2* DDR4-2933 2* DDR4-2666; 2* DDR4-2933 TDP, Вт 65 65 65-95 95

Процессоры AMD Ryzen без встроенной графики

В целом, у AMD разделение схожее с Интел:

- Ryzen 3 и 4-ядерные Ryzen 5 пригодны для офисной работы и, в отличие от Intel Celeron, для многих нетребовательных игр. Модели: Ryzen 3 1200, Ryzen 3 1300X, Ryzen 5 1400, Ryzen 1500X;

- 6-ядерные Ryzen 5 – самые универсальные варианты, «золотая середина» современного игрового компьютера-середнячка. Модели: Ryzen 5 2600, Ryzen 5 2600X, Ryzen 5 1600, Ryzen 1600X;

- 8-ядерные Ryzen 7 2700, Ryzen 7 2700X, Ryzen 7 1700, Ryzen 1700X, Ryzen 1800X – отличный выбор для ресурсоемких задач и современных компьютерных игр с высокими настройками графики.





Важно знать, что процессоры Ryzen 2ххх более современные и построены на 12-нанометровом тех процессе (чуть меньше нагрев, чуть ниже тепловыделение) и микроархитектуре Zen+, в то время как Ryzen 1xxx — дебютное поколение «райзенов» с 14-нм техпроцессом и микроархитектурой Zen. Устанавливать «двухтысячную» серию в материнские платы-ровесники «тысячных» RyZEN можно, но желательно делать это после обновления BIOS.

Ryzen 3 2200GE Ryzen 3 2200G Ryzen 5 2400GE Ryzen 5 2400G Количество ядер/потоков 4/4 4/4 4/8 4/8 Объем кэша третьего уровня, МБ 4 4 4 4 Поддержка AVX2.0/AVX-512 +/- +/- +/- +/- Поддержка Turbo Да Да Да Да ИКП, количество каналов*частота, МГц 2* DDR4-2933 2* DDR4-2933 2* DDR4-2933 2* DDR4-2933 Интегрированная графическая карта RX Vega 8 RX Vega 8 RX Vega 11 RX Vega 11 Тактовая частота GPU, МГц 1100 1100 1250 1250 TDP, Вт 35 45-65 35 45-65

Что касается процессоров со встроенным графическом ядром, то здесь выбор ограничен.







Процессоры Ryzen с встроенной графикой RX Vega, очень хороши своей универсальностью – и для рабочих задач хороши, и в компактный компьютер в компанию с телевизором отлично подойдут, большинство игр «тянут» на средних настройках в Full HD без необходимости докупать отдельную видеокарту. Если вам угодно измерять мощность встроенной графики дискретными видеокартами, то RX Vega в «райзенах» – это примерный аналог Radeon HD 7770/R7 360/RX 550. Чуть недотягивает до NVIDIA GTX 750 Ti. До уровня начальной игровой графики не дотягивает, но «как-нибудь поиграть» с ней удастся без проблем.

Старая гвардия

Не только новейшими процессорами жив домашний компьютер в 2018 году. В продаже полно старых процессоров и платформ для них, как Б/У, так и новых в магазинах:

- LGA1151v1 – платформа для процессоров Intel Skylake и Kaby Lake (Celeron, Pentium, Core i3/i5/i7-6xxx и 7xxx). Самая современная и самая бестолковая, потому что цены слабо отличаются от новых процессоров для LGA1151v2, а процессоры чуть медленнее и сменить их в будущем на что-то более современное не получится. В случае с Core i5 и Core i7 ещё и ядер всего лишь 4, в то время как у современных моделей для LGA1151v2 – 6.

- LGA1150 – платформа-предшественница LGA1151v1, то есть еще старее – для процессоров Intel Haswell (Celeron, Pentium, Core i3/i5/i7-4xxx) и Broadwell (Celeron, Pentium, Core i3/i5/i7-5xxx) образца 2013 и 2014 модельного года. Как ни странно, до сих пор в продаже в магазинах, и одна из самых популярных на «вторичке». Ничего выдающегося, но сравнительно дёшево и с возможностью «нагрести по закромам» много б/у оперативной памяти DDR3.

- LGA2011-3 – старая платформа для флагманских ПК (на смену ей пришла LGA2066). Хороший способ собрать из б/у комплектующих мощный компьютер с большим количеством ядер за относительно небольшие деньги. В остальном – те же Haswell/Broadwell, но «раздутые» и более дорогие.





И, наконец, на вторичном рынке можно купить и старые процессоры, например, для LGA1155, LGA1156 (первые поколения Intel Core), AM3+ (древние чипы AMD) и др. Покупать их сегодня стоит разве что за бесценок – хорошие материнские платы в дефиците, качественной памяти DDR3 для разгона (иначе зачем всё это?) тоже мало, четырёхъядерный Core i7 нового поколения на одинаковой частоте со старым аналогом Sandy Bridge и Ivy Bridge будет быстрее минимум на 30-40%.

Интегрированные CPU

Стоит упомянуть и материнские платы с «вшитыми» в материнскую плату процессорами. Самые современные их представители –Intel Pentium Silver и Intel Celeron.

Intel Pentium Silver J5005 Intel Celeron J4105 Intel Celeron J4005 Количество ядер/потоков 4/4 4/4 2/2 Объем кэша второго уровня, МБ 4 4 4 Поддержка AVX2.0/AVX-512 -/- -/- -/- Поддержка Turbo Да Да Да ИКП, количество каналов*частота, МГц 2* DDR4-2400 2* DDR4-2400 2* DDR4-2400 Интегрированная графическая карта UHD Graphics 605 UHD Graphics 600 UHD Graphics 600 Тактовая частота GPU, МГц 800 750 700 TDP, Вт 10 10 10

Нет в них никаких «сверхспособностей, кроме того, что они хорошо подходят для сборки очень компактных, бесшумных и недорогих неттопов для офисной работы или в качестве недорогого дополнения для телевизора.

Заключение





Выбирать процессор сегодня проще, чем когда-либо: Intel наплодил Celeron, Pentium Gold, Core i3, Core i5, Core i7, Core i9 на разный кошелёк, причём даже бюджетные Celeron по-своему хороши; AMD выпустила Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7 и Ryzen Threadripper, где предлагает «чуть больше ядер за те же деньги». Дальнейший выбор нужно делать «от задачи». Определяетесь с пожеланиями к процессору, выбираете соответствующую линейку (i3/RyZEN 3 и т.д.), и только потом обращаете внимание на конкретную модель процессора современного поколения – смысла зубрить какие-либо конкретные цифры или гнаться за экзотикой сегодня уже нет.