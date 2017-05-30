Samsung продемонстрировала растяжимый OLED-дисплей на видео

Как мы уже писали, компания Samsung Display анонсировала первый в мире растяжимый OLED-дисплей, на выставке SID 2017 (Society for Information Display), которая прошла в Лос-Анджелесе с 23 по 25 мая. Теперь разработчик опубликовал видео, показывающее такой дисплей в действии.

На выставке демонстрировалась 9,1-дюймовая версия дисплея. Она может растягиваться на 12 мм при нажатии и затем восстановиться без ущерба. Как поясняет производитель, в отличие от гибких дисплеев, которые можно деформировать в одном направлении, например, сложить, согнуть или скрутить, растяжимый OLED может деформироваться более чем в двух направлениях. По задумке, разработка найдет свое применение в Интернете Вещей, носимой и автомобильной электронике.

Источник
Samsung Display
Теги
Samsung дисплей OLED

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