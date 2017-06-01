Сканер визиток ABBYY Business Card Reader вышел в облако

Компания ABBYY сообщила о новой возможности мобильного сканера визиток Business Card Reader. База контактов пользователей ABBYY Business Сard Reader для iOS и Android теперь доступна c любого компьютера через веб-сервис.


Визитки, оцифрованные с помощью приложения, сразу попадают в облачное хранилище и отображаются в личном кабинете пользователя на веб-сайте abbyybcr.com. За безопасность отвечают защищенное соединение и шифрование

На сайте можно просмотреть лицевую и обратную сторону каждой визитки, исправить или отредактировать поля, переместить в нужную группу, сохранить в заметках свежую информацию, отправить письмо или изучить веб-сайт партнера.

Напомним, ABBYY Business Card Reader для iOS и Android распознает и переносит в смартфон данные с визиток на 25 языках. Все данные – имя, фамилия, компания, телефоны, e-mail, сайт, должность и QR коды автоматически добавляются в приложение или телефонную книгу смартфона.

Веб-приложение BCR работает в последних версиях браузеров Chrome, Firefox, Safari, Internet Explorer. Все возможности abbyybcr.com бесплатны для пользователей приложений ABBYY BCR для iOS или Android.

Источник
ABBYY
Теги
смартфон ANDROID планшет IOS сканер ABBYY ABBYY Business Card Reader контакты

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