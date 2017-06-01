Сканер визиток ABBYY Business Card Reader вышел в облако

Компания ABBYY сообщила о новой возможности мобильного сканера визиток Business Card Reader. База контактов пользователей ABBYY Business Сard Reader для iOS и Android теперь доступна c любого компьютера через веб-сервис.





Визитки, оцифрованные с помощью приложения, сразу попадают в облачное хранилище и отображаются в личном кабинете пользователя на веб-сайте abbyybcr.com. За безопасность отвечают защищенное соединение и шифрование

На сайте можно просмотреть лицевую и обратную сторону каждой визитки, исправить или отредактировать поля, переместить в нужную группу, сохранить в заметках свежую информацию, отправить письмо или изучить веб-сайт партнера.

Напомним, ABBYY Business Card Reader для iOS и Android распознает и переносит в смартфон данные с визиток на 25 языках. Все данные – имя, фамилия, компания, телефоны, e-mail, сайт, должность и QR коды автоматически добавляются в приложение или телефонную книгу смартфона.

Веб-приложение BCR работает в последних версиях браузеров Chrome, Firefox, Safari, Internet Explorer. Все возможности abbyybcr.com бесплатны для пользователей приложений ABBYY BCR для iOS или Android.