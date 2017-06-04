SpaceX отправила корабль с грузом к МКС

В NASA сообщают, что компания SpaceX запустила с мысла Канаверал ракету-носитель Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon, несущим груз для МКС (Международной Космической Станции). 

Dragon должен доставить на станцию 2,7 тонны груза (продовольствие и метариалы для более чем 250 экспериментов). Стыковка Dragon с МКС назначена на 17:00 по московскому времени в понедельник, 5 июня. 

Изначально запуск должен был случиться 2 июня, однако из-за грозы в районе космодрома имени Кеннеди его пришлось отложить. 

Источник
NASA
Теги
космос SpaceX

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