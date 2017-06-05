«Хаббл» заснял пару «вальсирующих» карликовых звезд

Космический телескоп «Хаббл» получил необычные снимки двойной звезды под названием Луман 16 ( Luhman 16). Серия фото, сделанных в течение трех лет, позволила итальянским астрономам проследить этакий «танец» двух бурых карликов, из которых состоит звездная система.





Луман 16 представляет собой двойную звезду в созвездии Паруса. Она находится на расстоянии почти 6,5 световых лет от Солнца. Это третья по близости к Земле звездная система, после тройной системы в Альфа Центавра и одиночной Летящей звезды Барнарда. Несмотря на свою близость к Зесле, Луман 16 была открыта только в марте 2013 года астрономом Кевином Луманом из Университета штата Пенсильвания благодаря информации с космического телескопа WISE.

Входящие в состав системы коричневые карлики, Luhman 16A и Luhman 16B, вращаются вокруг друг друга на расстоянии всего в три раза превышающем дистанцию от Земли до Солнца.

На снимках с «Хаббла» астрономы пытались не только пронаблюдать двух «вальсирующих» карликов, но и найти третьего, невидимого, участника танца. Ранние наблюдения с использованием телескопа VLT (Very Large Telescope, Очень большой телескоп) Европейской южной обсерватории показали на присутствие массивной экзопланеты в системе. Тем не менее траектории движения на снимках «Хаббла» демонстрируют отсутствие третьего небесного тела в Лумане 16.