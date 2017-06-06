На Марсе существовал огромный древний океан

Ученые из Университета Северного Иллинойса показали карту Марса, когда он был покрыт водой, сообщается на сайте Phys.org. Специалисты подсчитали, сколько воды требовалось, чтобы образовать древние долины на планете. Была использована технология лазерного сканирования рельефа для определения объема и глубины каналов.

Цифровая модель Красной Планеты помогла определить интенсивность процессов эрозии и подсчитать, что для формирования таких каналов в долинах объем воды должен был быть примерно в 4000 раз больше объема самих долин. А это значит, что на Марсе когда-то существовал огромный океан. Ученые приходят к выводу, что Марс мог быть примерно в 10 раз более водным, чем предполагалось ранее.

Однако ученые также утверждают, что, по существующим моделям климата этой планеты, Марс был слишком холодным для существования активного гидрологического цикла. Разрешить это противоречие должны исследования в будущем.