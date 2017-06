Главное за неделю: WWDC 2017, слухи о начале производства iPhone 8 и Meizu Pro 7 на фото

На этой рабочей неделе главным событием стала выставка WWDC 2017 с большим количеством анонсов от Apple. В сети также появились слухи о старте массового производства iPhone 8. А еще мы увидели и предполагаемое фото предполагаемого Meizu Pro 7 и его же рендеры.

WWDC 2017

На WWDC 2017 Apple представила:

watchOS 4 для Apple WatchСистема watchOS 4 станет доступна осенью 2017 года в виде бесплатного обновления для Apple Watch, объединенных в пару с iPhone 5s и новее под управлением iOS 11.

смарт-колонку HomePodБеспроводной динамик умеет определять, в какой части комнаты он расположен, и автоматически настраивать звук. HomePod оснащена сабвуфером и блоком из семи динамиков. В основе лежит процессор A8, есть поддержка Siri. Стоимость составит 349 долларов США.

iOS 11Предварительная версия iOS 11 для разработчиков уже доступна участникам программы iOS Developer Program, а публичная бета-версия появится позже в этом месяце. Система iOS 11 выйдет осенью 2017 года в формате бесплатного обновления ПО для iPhone 5s и новее, всех моделей iPad Air и iPad Pro, iPad 5-го поколения, iPad mini и новее, а также iPod touch 6-го поколения.

macOS High SierraСвежая версия операционной системы для Mac, которая приходит на смену macOS Sierra, получила название macOS High Sierra. Версия macOS High Sierra для разработчиков уже доступна. Публичная бета-версия появится в июне. Финальный релиз macOS High Sierra запланирован на осень 2017 года в формате бесплатного обновления в Mac App Store.

iMac на Kaby LakeНовые iMac перешли на свежие процессоры Intel Core седьмого поколения (архитектура Kaby Lake), а также получили дисплей, который позиционируется Apple как "лучший экран для Mac в истории", яркость стала выше на 43% и достигает 500 кд/м2, есть поддержка 1 миллиарда цветов. 21,5-дюймовая модель комплектуется до 32 ГБ оперативной памяти, 27-дюймовый экран — до 64 ГБ, в два раза больше по сравнению с прошлым поколением.

Cамый мощный iMac ProiMac Pro оснащается 27-дюймовым дисплеям Retina 5K с поддержкой до 1 миллиарда цветов. В его основу легли процессоры Intel Xeon, имеющие до 18 вычислительных ядер, и графическая система AMD Radeon Pro Vega с 16 ГБ встроенной памяти HBM2, выдающей до 22 терафлопс мощности при обработке чисел половинной точности и 11 терафлопс при обработке чисел одинарной точности.

10,5-дюймовый iPad ProНовая версия iPad Pro получила 10,5-дюймовый дисплей True Tone, который на 20% больше, чем у 9,7-дюймовой модели. В основе лежит 6-ядерный процессор A10X Fusion с 64-битной архитектурой и 12 ядрами GPU. Также можно отметить селфи-камеру FaceTime на 7 Мп и основную камера 12 Мп с оптической стабилизацией изображения. Предусмотрена встроенная карта Apple SIM, поддержке сетей Wi-Fi 802.11ac и 4G LTE Advanced.

12,9-дюймовый iPad Pro12,9-дюймовый iPad Pro, также как и 10,5-дюймовый, получил дисплей True Tone. В основе также лежит 6-ядерный процессор A10X Fusion.

Apple обновила линейку MacBook на Kaby LakeНовые ноутбуки Apple перешли на свежие процессоры Intel Core седьмого поколения (архитектура Kaby Lake) — и 12-дюймовый MacBook и MacBook Pro. Также они получили твердотельные накопители ускоренные на 50%. 15-дюймовый MacBook Pro получил ускоренную стандартную графику. Кроме того, Apple освежила популярный MacBook Air, нарастив скорость процессоров.

Apple рассказала о iOS 11 для iPad с Dock и «Файлами»

Apple начала массовое производство iPhone 8

Латвийский дизайнер Бенджамин Гескин (Benjamin Geskin‏), известный по организации утечек, опубликовал через свой аккаунт в Twitter очередные чертежи готовящихся к выходу iPhone 8 и iPhone 7s Plus. По его словам, это последние, финальные чертежи, поскольку массовое производство смартфонов уже стартовало.

Также он еще раз подтвердил слухи о том, что в 2017 году нас ждет три новых модели iPhone. Чертежи показывают размеры iPhone 8 и iPhone 7s Plus. Так, размеры iPhone 8 составляют 143,4 х 70,77 х 7,51 мм, а iPhone 7s Plus — 158,38 x 78,1 мм, правда толщина не указана.

Таким образом, iPhone 7s Plus практически одинаков с прошлогодним iPhone 7 Plus, увеличившись на десятые доли миллиметра. iPhone 8 же больше iPhone 7, но компактнее iPhone 7 Plus и это при том, что у него ожидается дисплей диагональю 5,8 дюйма.

Напомним, в 2017 году большинством аналитиков ожидается большой редизайн, поскольку Apple будет праздновать 10 лет с выхода первого iPhone. В качестве из одного из грядущих новшеств чаще всего упоминают OLED-дисплей. Поговаривают, что iPhone 8 получит сенсорный экран во всю переднюю панель, аппаратная кнопка Home превратится в виртуальную, фактически, ее функции, включая распознавание отпечатков пальцев Touch ID, будет выполнять участок экрана. Также сообщают о продвинутых биометрических возможностях, улучшенном механизме тактильной отдачи Taptic engine и беспроводной зарядке.

Тем не менее, существует версия о незначительных изменениях в следующих iPhone. По сообщениям источников из тайваньских компаний-поставщиков, новыми смартфонами Apple окажутся не iPhone 8 и iPhone 8 Plus, а iPhone 7s и iPhone 7s Plus. При этом они станут обновленными версиями текущего поколения, iPhone 7 и iPhone 7 Plus, без значительных изменений дизайна. Главным новшеством станет процессор A11, а вот слухи о стеклянном корпусе и беспроводной зарядке не оправдаются. Кроме того, сообщается о появлении дополнительной цветовой опции — красной. Также предполагается выход среднего 5-дюймового iPhone с двойной камерой, установленной вертикально, а не горизонтально как у iPhone 7 Plus.

Последние утечки, впрочем, предсказывают появление трех версий — люксовой iPhone 8 или iPhone X c 5,8-дюймовым OLED-экраном дороже 1000 долларов США, а также 4,7-дюймовую модель с LCD-дисплеем под вероятным названием iPhone 7s и 5,5-дюймовый LCD iPhone 7s Plus, которые получат меньше отличий от текущего поколения смартфонов Apple.

С момента выхода оригинального iPhone в 2007 году Apple выпускает следующее поколение раз в год. С релизом iPhone 3GS в 2009 году у компании установилась традиция по четным годам выпускать заметное обновление со следующей цифрой в названии модели и новым дизайном корпуса, а по нечетным — модель с суффиксом "s" в названии и изменениями, главным образом касающимися «подкапотных» аппаратных и программных составляющих.

Исходя из этой традиции, появление в 2017 году моделей iPhone 7s и iPhone 7s Plus выглядит логичным. Тем не менее, учитывая юбилейный релиз и отчеты аналитиков о низких продажах iPhone 7, специалисты склонны ожидать значительно улучшенный iPhone 8 уже на будущий год, а не в 2018 году.Текущее поколение смартфонов, iPhone 7 и iPhone 7 Plus, компания представила публике 7 сентября 2016 года. Главными нововведениями стали дизайн со смещенными к кромкам пластиковыми вставками для антенн, защита от воды по стандарту IP67, сенсорная, а не механическая, кнопка «Домой» и мощный четырехъядерный процессор Apple A10. В дополнение ко всему прочему, у большой модификации 7 Plus используется двойная камера с оптическим зумом и размытием фона снимков в стиле зеркальных фотоаппаратов. Кроме того, iPhone 7 и iPhone 7 Plus лишились 3,5-мм аудиоразъема миниджек, однако в комплекте со смартфоном поставляется кабель-адаптер для подключения обычных наушников к порту Lightning. На момент выхода iPhone 7 был самым мощным смартфоном в мире.

Meizu Pro 7 на рендерах и фото

На просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружилась живая фотография, на которой показан готовящийся к выпуску смартфон Meizu Pro 7, пока не представленный производителем официально.

Судя по фото, смартфон получил и порт USB Type-C, и 3,5-мм разъем для наушников. Предположительно, на фото представлен прототип смартфон, логотип на задней панели подтверждает производителя — Meizu.

Позднее также появились рендеры устройства.

Согласно более ранним утечкам, Meizu Pro 7 оснащается AMOLED-дисплеем диагональю 5,2 или 5,5 дюйма с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), восьмиядерным процессором Samsung Exynos 8895, 6 ГБ оперативной памяти, двойной основной камерой с одним из модулей на базе 12-мегапииксельного Sony IMX386, с также 16-мегапиксельной фронтальной камерой.

