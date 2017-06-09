Из тысяч фотографий был создан короткометражный фильм о полете на Луну

Графический дизайнер Кристиан Стангл (Christian Stangl) создал короткометражный фильм из тысячи фотографий, взятых из архивов программы Аполлон. Впечатляющий видеоряд сопровождается музыкой от брата дизайнера, Вольфганга.

На создание картины он потратил около двух лет. За это время были отобраны подходящие кадры, созданы панорамы, а затем весь материал был анимирован. Для создания эффекта движения Кристиан использовал последовательные кадры.