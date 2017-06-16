Что случилось 15 июня 2017 года?

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МегаФон включил VoLTE на Samsung Galaxy. Twitter серьезно обновился. 

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