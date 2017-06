Что случилось 15 июня 2017 года?

Для запуска Forza Motorsport 7 не потребуется чудовищной мощи компьютер. Square Enix задумалась о возвращении Legacy of Kain. Beyond Good & Evil 2 выйдет на PC, PS4, Xbox One. Metal Gear Survive отложили до 2018-го года. Wolfesntein II: The New Colossus должна стать игрой с отменным сюжетом.

У Солнца мог быть брат-близнец Немезида в далеком прошлом. Кто-то отправляет людей в космос, а KFC решила отправить туда бургер "Зингер". Телевизор за полмиллиона долларов нужен? Тогда вам к C Seed. В Голливуде снимают приквел Трансформеров про Бамблби.

Скоро в продажу поступят видеокарты для майнинга криптовалюты. Мы узнали, сколько будет стоить LeRee Le 3 с двойной камерой. Microsoft Surface Laptop и Pro доступны в международном масштабе. Продажи Nokia 3 и Nokia 5 стартовали в России. Роуминг на территории Евросоюза отключен.

МегаФон включил VoLTE на Samsung Galaxy. Twitter серьезно обновился.