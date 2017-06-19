Samsung придумала чехол для подзарядки Gear S3 от смартфона

Компания Samsung запатентовала в США специальный чехол для смартфона, который позволит заряжать от него смарт-часы беспроводным способом.


Задняя часть чехла содержит передающую катушку и подключается к смартфону по USB Type-C. Передняя часть включает процессор контроля мощности и преобразователь питания. В результате, просто положив смарт-часы, например, Samsung Gear S3, на смартфон в таком чехле, их можно будет подзарядить.

Как это часто бывает с патентами, пока неясно, воплотит ли Samsung его в жизнь в ближайшее время.

Источник
Patently Mobile
Теги
смартфон Samsung смарт-часы Samsung Gear S3

Комментарии

Материалы по теме

5 лучших смартфонов, которые запрещено ввозить в Россию

30 мая

Samsung начала продажи смарт-часов Gear S3

11 ноября 2016

Samsung официально представила Galaxy J3, Galaxy J5 и Galaxy J7 (2017)

6 июня

Будущие смарт-часы Samsung смогут совершать звонки самостоятельно

19 марта 2014

Объявлены российские цены Samsung Galaxy J3, J5 и J7 (2017)

7 июня

Покупать сейчас или ждать новинок? 5 лучших смартфонов второй половины 2017 года

8 июня
Из рубрикиНаука и технологии
Глава Роскомнадзора лично обратится к Дурову за сведениями о Telegram
NASA отправит миссии к Урану и Нептуну в 2030-х годах
В Шанхае заработал круглосуточный мобильный супермаркет

Обсуждаемое

Жителя Сургута оштрафуют за покупку PS4 в Германии 91
Незаменимых нет! Что купить вместо смартфонов Xiaomi, которые не пропускает таможня 83
Лучшие бесплатные антивирусы для Windows 64
Пользователи Яндекс.Такси заметили зависимость цен от телефона 41
Почему играть стало неинтересно: 7 смертных грехов современных игр 32
В НИИ овцеводства и козоводства создали альтернативу Windows 32