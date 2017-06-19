Samsung придумала чехол для подзарядки Gear S3 от смартфона

Компания Samsung запатентовала в США специальный чехол для смартфона, который позволит заряжать от него смарт-часы беспроводным способом.





Задняя часть чехла содержит передающую катушку и подключается к смартфону по USB Type-C. Передняя часть включает процессор контроля мощности и преобразователь питания. В результате, просто положив смарт-часы, например, Samsung Gear S3, на смартфон в таком чехле, их можно будет подзарядить.

Как это часто бывает с патентами, пока неясно, воплотит ли Samsung его в жизнь в ближайшее время.