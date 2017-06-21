IDC: рынок мобильных телефонов в России восстановился

Как сообщила аналитическая компания IDC, рынок мобильных телефонов в России за первый квартал 2017 года оправился после спада, вызванного ослаблением рубля в конце 2014 года. Всего было с января по март 2017 года в Россию поставлено 8,438 млн мобильных телефонов — это почти на 17,5 % выше, чем в первом квартале прошлого года.





Как отмечают специалисты, еще одним признаком восстановления рынка после валютных потрясений стал тот факт, что доля LTE-телефонов снова начала расти, хотя на протяжении трех предыдущих кварталов оставалась неизменной. Сейчас этот стандарт поддерживают две трети телефонов, продаваемых в России. Простые кнопочные телефоны по-прежнему пользуются спросом, и эта тенденция прослеживается во всем мире.



В первом квартале наблюдались существенные изменения в положении поставщиков на рынке мобильных устройств. Популярность Huawei растет, особенно это относится к бюджетному бренду Honor. Среди прочих китайских брендов неплохое положение в сегменте начального уровня занимают смартфоны ZTE Blade, но Lenovo теряет позиции. В первом квартале доля этой компании составила менее одного процента, в то время как на пике популярности, в третьем квартале 2015 года, составляла 18 %.

Более раскрученные бренды в целом набирают обороты, в то время как ориентированная на российский рынок продукция Fly и товары региональной сети магазинов электроники DEXP в последнее время испытывают трудности. В верхнем сегменте рынка по-прежнему доминирует Apple. Конкуренцию ей составила только компания Samsung. К категории «премиум» также относятся некоторые модели Sony Xperia, например, Z5, и Huawei P10, но первенство Apple остается несокрушимым. Чемпионом продаж среди устройств Apple стал iPhone 7, потеснив модели 6S, а импорт более дешевых моделей SE несколько сократился.