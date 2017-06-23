Стало известно название следующего фильма во вселенной «Парка Юрского Периода»

В Интернете появился постер с официальным названием продолжения фильма «Мир Юрского Периода». Сиквел, который также расскажет о злоключениях людей среди динозавров, получил наименование «Мир Юрского Периода: Падшее Королевства» (Jurassic World: Fallen Kingdom).

По словам создателей картины, она окажется совершенно непредсказуемой и пугающей. В качестве режиссера выбран испанец Хуан Антонио Байона (Juan Antonio Bayona), который обещает превратить фильм в своего рода испанский хоррор с динозаврами. Известно также, что сражаться древние рептилии будут не только на суше, но и в воде.

Премьера назначена на 22 июня 2018-го года.  

Источник
Slashfilm
Теги
кино

Комментарии

Из рубрикиНаука и технологии
В чикагском Apple Store крышу сделали из огромного MacBook
Роскомнадзор предупредил Дурова о надвигающейся блокировке Telegram
В Солнечной системе может существовать еще одна планета вроде Марса

Обсуждаемое

Жителя Сургута оштрафуют за покупку PS4 в Германии 91
Незаменимых нет! Что купить вместо смартфонов Xiaomi, которые не пропускает таможня 83
Лучшие бесплатные антивирусы для Windows 64
Пользователи Яндекс.Такси заметили зависимость цен от телефона 41
В НИИ овцеводства и козоводства создали альтернативу Windows 33
Почему играть стало неинтересно: 7 смертных грехов современных игр 32