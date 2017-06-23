Стало известно название следующего фильма во вселенной «Парка Юрского Периода»

В Интернете появился постер с официальным названием продолжения фильма «Мир Юрского Периода». Сиквел, который также расскажет о злоключениях людей среди динозавров, получил наименование «Мир Юрского Периода: Падшее Королевства» (Jurassic World: Fallen Kingdom).

По словам создателей картины, она окажется совершенно непредсказуемой и пугающей. В качестве режиссера выбран испанец Хуан Антонио Байона (Juan Antonio Bayona), который обещает превратить фильм в своего рода испанский хоррор с динозаврами. Известно также, что сражаться древние рептилии будут не только на суше, но и в воде.

Премьера назначена на 22 июня 2018-го года.