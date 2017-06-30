Disney XD вернет Херби на экраны

Руководство детского канала Disney XD раздумывает над возможностью возвращения на экраны умного автомобиля Херби, который был популярен в 1960-х годах, а затем появился на экранах кинотеатров в 2005-ом году вместе с Линдси Лохан (Lindsey Lohan) в полнометражном фильме. Картина не вызвала большого интереса у зрителей, однако в Disney снова полны решимости реанимировать персонажа еще раз.

В сериале, рассчитанном на подростков, главным героем станет парень или девушка. По сюжету, родители подростка исчезли. Известно, что они работали над секретным правительственным проектом. Которым оказался умный автомобиль Херби в кузове классического Volkswagen Beetle («Жук»).

Возвращение Херби может случиться уже до конца этого года.