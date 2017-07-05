Enjoy Movies собирается признать себя банкротом

На сайте Единого Федерального Реестра опубликовано следующее сообщение:

«Общество с ограниченной ответственностью «Энджой мувиз» <...> руководствуясь абз. 2 п. 4 ст. 37 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», уведомляет о намерении обратиться в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о признании банкротом в связи с наличием признаков банкротства, предусмотренных п. 2 ст. 3, п. 2 ст. 6 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Enjoy Movies, компания, которая выпустила такие фильмы, как «Беременный» и «Защитники» (который называли первым российским фильмом о супегероях и который получил исключительно отрицательные отзывы в прессе). Сами представители Enjoy Movies не комментируют информацию о возможном банкротстве. В Фонде кино сообщают, что в курсе ситуации.

Среди кредиторов компании числятся: ООО «Ем Продакшн», ООО «Киногруппа», ООО «Комедия фильм», ООО «Продакшн СТ», ООО «Легенда фильм», ООО «Ультра Стори», ООО «Энджой Промо», ООО «Реновацио», ООО «Кинокомпания Большое кино», банк «БКФ», Фонд кино и Министерство культуры. Какую сумму должна Enjoy Movies, не сообщается.