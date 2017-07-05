Xiaomi разрешила поштучный ввоз смартфонов в Россию из AliExpress

В конце мая скандал вокруг смартфонов Xiaomi, которые российская таможня перестала пропускать из иностранных онлайн-магазинов, сошел на нет. Теперь стали известны подробности разрешения конфликта, их рассказали журналистам в пресс-службе таможенной службы.


В пресс-службе заявили следующее: «В связи с многочисленными случаями выявления таможенными органами контрафактных телефонов марки Xiaomi представителем правообладателя (дистрибьютором) было инициировано проведение совещания с представителями китайского интернет-магазина, после которого в адрес таможенной службы поступило официальное обращение представителя, разрешающее штучный ввоз в МПО товаров в адрес физических лиц из данного интернет-магазина».

Проще говоря, «Смарт Орандж», являющаяся правообладателем бренда Xiaomi в России, разрешила штучно ввозить в Россию смартфоны, купленные в онлайн-магазине AliExpress.

Напомним, с апреля 2017 года пользователи начали жаловаться на изъятие на таможне посылок со смартфонами Xiaomi из иностранных онлайн-магазинов. Причиной стала компания «Смарт Орандж», которая является подразделением дистрибутора RDC Group и официальным российским розничным дистрибьютором Xiaomi.

«Смарт Орандж» организовала включение всей линейки смартфонов Xiaomi в ТРОИС (таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности). В результате, таможня производит массовое изъятие посылок со смартфонами Xiaomi, возвращая их продавцам.

Причем таможенники изымают посылки в том числе и с покупками простых физических лиц для личного пользования. Согласно документам приводимым ресурсом «Роскомсвобода», такой подход противоречит законодательству, которое ограничивает только ввоз устройств с целью перепродажи. Тем не менее, с апреля 2017 года количество подобных возвратов посылок магазинов продолжает расти.

С точки зрения «Смарт Орандж» товар, ввезенный без согласия правообладателя, чьи интересы на территории РФ представляет «Смарт Орандж», является контрафактным, поскольку нарушает исключительные права на товарный знак правообладателя.

Источник
RNS
Теги
смартфон ANDROID Россия фейспалм Xiaomi таможня AliExpress

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