Xiaomi разрешила поштучный ввоз смартфонов в Россию из AliExpress

В конце мая скандал вокруг смартфонов Xiaomi, которые российская таможня перестала пропускать из иностранных онлайн-магазинов, сошел на нет. Теперь стали известны подробности разрешения конфликта, их рассказали журналистам в пресс-службе таможенной службы.





В пресс-службе заявили следующее: «В связи с многочисленными случаями выявления таможенными органами контрафактных телефонов марки Xiaomi представителем правообладателя (дистрибьютором) было инициировано проведение совещания с представителями китайского интернет-магазина , после которого в адрес таможенной службы поступило официальное обращение представителя, разрешающее штучный ввоз в МПО товаров в адрес физических лиц из данного интернет-магазина».

Проще говоря, «Смарт Орандж», являющаяся правообладателем бренда Xiaomi в России, разрешила штучно ввозить в Россию смартфоны, купленные в онлайн-магазине AliExpress.

Напомним, с апреля 2017 года пользователи начали жаловаться на изъятие на таможне посылок со смартфонами Xiaomi из иностранных онлайн-магазинов. Причиной стала компания «Смарт Орандж», которая является подразделением дистрибутора RDC Group и официальным российским розничным дистрибьютором Xiaomi.

«Смарт Орандж» организовала включение всей линейки смартфонов Xiaomi в ТРОИС (таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности). В результате, таможня производит массовое изъятие посылок со смартфонами Xiaomi, возвращая их продавцам.

Причем таможенники изымают посылки в том числе и с покупками простых физических лиц для личного пользования. Согласно документам приводимым ресурсом «Роскомсвобода», такой подход противоречит законодательству, которое ограничивает только ввоз устройств с целью перепродажи. Тем не менее, с апреля 2017 года количество подобных возвратов посылок магазинов продолжает расти.

С точки зрения «Смарт Орандж» товар, ввезенный без согласия правообладателя, чьи интересы на территории РФ представляет «Смарт Орандж», является контрафактным, поскольку нарушает исключительные права на товарный знак правообладателя.