Минспорта признало киберфутбол настоящим спортом

Министерство спорта России Российской Федерации официально признало киберфутбол настоящим спортом. Приказ Министерства спорта РФ №502 от 09.06.2017 вводит новую дисциплину футбола — интерактивный футбол, и приравнивает его к пляжному и мини-футболу.



Фото Федерации киберфутбола России (ФКФ) | FIFA 17

По словам пресс-службы ведомства, РФС (Российский футбольный союз) уже начал работу по подготовке первого в истории официального всероссийского массового соревнования по интерактивному футболу. Развитие новой дисциплины предполагается в активном сотрудничестве с Федерацией компьютерного спорта России. Также в рамках Комитета РФС по разновидностям футбола был создан подкомитет по интерактивному футболу, чья работа будет направлена на развитие новой дисциплины

Напомним, в июне 2016 года Минспорта обнародовало приказ, в котором среди всего прочего киберспорт вносится во Всероссийский реестр видов спорта. В этом приказе "компьютерный спорт" стал признанным в России видом спорта. Это означает, что Министерство спорта может проводить соревнования по данному виду спорта, а по итогам этих соревнований и при условии выполнения квалификационных нормативов присваивать "спортсменам" звания "Мастер спорта России", "Мастер спорта международного класса" и "Заслуженный мастер спорта России".