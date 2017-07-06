Создатели вируса Petya вывели 4 биткойна и хотят $260 тысяч за расшифровщик файлов

Хакеры, строящие за распространением вируса-вымогателя Petya, сумели вывести с биткойн-кошелька NotPetya, на которые жертвы вымогателя отправляли выкуп, целых 4 биткойна. Об этом сообщил профильные ресурс Motherboard.





Хотя сумма в "4 биткойна" звучит поначалу просто смешно, не стоит забывать, что по текущему курсу она превышает 10 тысяч долларов США.

Непосредственно перед выводом денег злоумышленники опубликовали на сервисах для публикации текстов PasteBin и DeepPost объявление с предложением продажи ключа для расшифровки любых, кроме загрузочных, дисков за 100 биткойнов. То есть за ключ-дешифратор киберпреступники хотят получить порядка 260 долларов США. Для выплаты предлагается связаться с злоумышленниками через чат Mattermost.

Напомним, что Petya начал активно атаковать компьютеры во вторник, 27 июня. Среди подвергнувшихся атаке компаний — Роснефть, Башнефть, Mars, Nivea, компьютеры правительства Украины, Приватбанка, операторов Киевстар, LifeCell, Укртелеком, и так далее. Об этом рассказала компания Group-IB, специализирующаяся на кибербезопасности.

Шифровальщик распространяется по локальным сетям по тому же принципу, что и известный WannaCry. Он блокирует компьютер и начинает вымогать выкуп в размере 300 долларов в биткоинах. Как отмечается в сообщении Group-IB, для предотвращения дальнейшего распространения Petya потребуется закрыть TCP-порты 1024–1035, 135 и 445.

Как выяснилось впоследствии, Petya начал распространяться с компьютеров, получивших обновление бухгалтерского программного обеспечения украинской компании M.E.Doc. Сервера последней были конфискованы полицией 4 июля.