Главное за неделю: смартфоны Samsung, Xiaomi Mi 6 и Huawei Honor 9 в России

На этой рабочей неделе множество новостей были связаны со смартфоноами от Samsung. Кроме того, в России стартовали продажи Xiaomi Mi 6 и Huawei Honor 9. Об этих и других интересных новостях читайте ниже.

Компания Samsung наконец официально представила смартфон Galaxy Note Fan Edition. Это и есть тот самый заново запущенный Galaxy Note 7, о котором все профильные СМИ писали уже несколько месяцев. Устройство стоит примерно 610 долларов и, к сожалению, не будет поставляться на рынки Европы и США. Продажи начнутся в Южной Корее 7 июля.

Galaxy Note Fan Edition оснащается уменьшенным до 3200 мАч аккумулятором. В остальном отличий от Galaxy Note 7 нет.

В продажу поступят всего 400 000 смартфонов.

Samsung Galaxy S8 Mini

Компания Samsung готовит к выпуску уменьшенную версию своего флагманского смартфона — Galaxy S8 mini, пишет китайский ресурс IThome.com.

Мини-флагман должен получить дисплей с диагональю 5,3 дюйма и соотношением сторон 18.5:9. Он тоже будет занимать практически всю переднюю поверхность, но верхняя и нижняя кромки будут не настолько тонкими, как у Galaxy S8 и S8+. По размеру он окажется сопоставим со стандартными современными 4,7-дюймовыми смартфонами.

Аппаратная начинка Samsung Galaxy S8 mini также окажется немного проще. В основу ляжет прошлогодний чип Qualcomm Snapdragon 821 вместо свежего 835, а также 4 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти. Смартфон унаследует сканер радужки глаз.

Дебют Samsung Galaxy S8 mini ожидается в Южной Корее в ближайшем будущем.

Samsung Galaxy S8 Active

Samsung случайно подтвердила существование смартфона Galaxy S8 Active с модельным номером SM-G892A, который пока не был представлен официально. Упоминание этой модели с кодовым названием Cruiser было замечено в списке изменений в обновлении официального приложения Samsung Video Library в Goole Play Store.

В этом же списке засветились еще один смартфон, Galaxy J7 Reloaded (модельный номер SM-J710F), а также Galaxy Tab A2 S. Согласно более ранним утечкам, в смартфоне используется обычный плоский дисплей, а не изогнутый, как у Galaxy S8, и более брутальный корпус. Согласно данным бенчмарка Geekbench, смартфон базируется на топовом процессоре Snapdragon 835, 4 ГБ оперативной памяти и операционной системе Android 7.0 Nougat.

Samsung Galaxy J5 Pro

Компания Samsung выпустила новый смартфон под названием Galaxy J5 Pro, однако пока что только в Таиланде. Устройство продается по цене 9990 бат (примерно 295 долларов).

Гаджет оснащен чипом Exynos 7870 с 8-ядерным процессором, работающим на частоте 1,6 ГГц и с графикой Mali-T830MP2. Новинка получила 5,2-дюймовым HD-дисплей, 3 ГБ оперативной памяти и накопитель на 32 ГБ.

Основная камера имеет разрешение 13 МП, фронтальная — также 13 МП. Имеется дактилоскопический датчик. Работает устройство от батареи на 3000 мАч.

Xiaomi Mi 6 в России

Китайская компания Xiaomi начала официальные продажи флагманского смартфона Mi 6 в России. Напомним, Xiaomi представила модель Mi 6 еще в апреле, но до недавнего времени гаджет продавался только в Китае.

Xiaomi Mi 6 оснащается 5,15-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), 8-мегапиксельной фронтальной камерой и 12-мегапиксельной двойной камерой с двухцветной вспышкой, четырехосной оптической стабилизацией изображения и возможностью съемки 4K-видео. Один из модулей двойной камеры широкоугольный, а второй — с телефото объективом. Также предусмотрен портретный режим с размытием фона, как у iPhone 7 Plus.

Аппаратной основой стал восьмиядерный Qualcomm Snapdragon 835 с графикой Adreno 540, 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной памяти. Аккумулятор обладает емкостью 3350 мАч.

Поддерживаются две SIM-карты, 4G LTE, Wi-Fi (802.11ac, 2×2 MU-MIMO), Bluetooth 4.2, GPS, ГЛОНАСС и Beidou, NFC, USB Type-C, инфракрасный датчик. Также отмечаются стереодинамики. А вот 3,5-мм разъема для наушников нет. Сканер отпечатков пальцев "упакован" под стекло. Смартфон получил защиту от брызг. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.1.1 Nougat с фирменной оболочкой MIUI 8.

В России Xiaomi Mi 6 стал доступен с 4 июля 2017 года по рекомендованной розничной цене 29 990 рублей за версию с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти.

Huawei Honor 9 в России

Компания Huawei начала продажи флагманского смартфона Honor 9 в России. Напомним, Huawei Honor 9 был официально представлен в Китае в июне, но для международного рынка компания Huawei провела отдельное мероприятие по запуску неделю назад в Берлине.

Huawei Honor 9 оснащается 5,15-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), двойной основной камерой 20+12 Мп и фронтальной камерой на 8 Мп. Аппаратной основой стал процессор Kirin 960, 4 или 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти.

Аккумулятор обладает емкостью 3200 мАч. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat с фирменной оболочкой EMUI 5.1.

В России Honor 9 стал доступен с сегодняшнего дня, 6 июля 2017 года, в версии стандарт с 4 ГБ RAM + 64 ГБ ROM. Honor 9 доступен в синем, сером и черном цветах по рекомендованной розничной цене 26 990 рублей.

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