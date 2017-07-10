Сбербанк запустил банкомат с фейсконтролем

Сбербанк объявил о запуске пилотного биометрического проекта — идентификация банкоматом клиента по лицу. Банкомат с такой возможностью расположен в офисе Сбербанка в Москве на Кутузовском проспекте, д. 32.


Такой банкомат позволяет создать биометрический шаблон, а затем выполнять все безналичные операции, доступные в личном кабинете, без использования карты.

Пилотный проект продлится до конца 2017 года. По его итогам будет принято решение о дальнейшем развитии устройств самообслуживания с функцией идентификации клиента по лицу.

Источник
Сбербанк
Теги
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