Сбербанк запустит 2 тысячи банкоматов с NFC до конца июля

Сбербанк сообщил, что до конца июля запустит в промышленную эксплуатацию 2 тысячи банкоматов с поддержкой NFC. Такие банкоматы позволят клиентам совершать операции без ввода карты в устройство.





На начальном этапе они будут доступны для клиентов-держателей карт Сбербанка. С их помощью пользователи смогут совершать все операции, кроме смены PIN-кода, по бесконтактным картам Сбербанка. К сентябрю 2017 года эти возможности станут доступны держателям карт других банков.

В официальном пресс-релизе Сбербанка пока не говорится о поддержке такими банкоматами платежных систем Apple Pay, Android Pay и Samsung Pay, но представители компании подтвердили журналистам, что с сентября появится возможность работы с такими мобильными платежными системами для банковских карт системы MasterCard. Поддержка Visa должны быть запущена до конца 2017 года.