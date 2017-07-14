В «Лаборатории Касперского» рассказали о коде с сайта госуслуг

Вчера мы писали, что компания «Доктор Веб» заявила о том, что портал государственных услуг Российской Федерации (gosuslugi.ru) скомпрометирован и может в любой момент начать заражать компьютеры пользователей. Специалисты компании обнаружили на сайте внедренный неизвестными потенциально вредоносный код. Как отмечается в сообщении «Доктор Веб», информация передана в техническую поддержку сайта, но администрация ресурса не отреагировала на нее и поэтому было решено прибегнуть к публичному информированию об угрозе.

Сегодня же руководитель исследовательского центра «Лаборатории Касперского» Юрий Наместников заявил, что код на портале госуслуг это программное обеспечение для «накрутки кликов».

Наместников заявил: «Да, на сайте госуслуг РФ сейчас есть код, который осуществляет переход по внешней ссылке. В данный момент этот код, по сути, накручивает клики на сайты, так как сам пользователь новую страницу не видит, а его браузер туда заходит. Это adware (рекламное ПО. — RNS) распространяется с 2015 г. и код присутствует на нескольких десятках сайтов в русскоговорящем сегменте интернета».