В «Лаборатории Касперского» рассказали о коде с сайта госуслуг

Вчера мы писали, что компания «Доктор Веб» заявила о том, что портал государственных услуг Российской Федерации (gosuslugi.ru) скомпрометирован и может в любой момент начать заражать компьютеры пользователей. Специалисты компании обнаружили на сайте внедренный неизвестными потенциально вредоносный код. Как отмечается в сообщении «Доктор Веб», информация передана в техническую поддержку сайта, но администрация ресурса не отреагировала на нее и поэтому было решено прибегнуть к публичному информированию об угрозе.

Сегодня же руководитель исследовательского центра «Лаборатории Касперского» Юрий Наместников заявил, что код на портале госуслуг это программное обеспечение для «накрутки кликов».

Наместников заявил: «Да, на сайте госуслуг РФ сейчас есть код, который осуществляет переход по внешней ссылке. В данный момент этот код, по сути, накручивает клики на сайты, так как сам пользователь новую страницу не видит, а его браузер туда заходит. Это adware (рекламное ПО. — RNS) распространяется с 2015 г. и код присутствует на нескольких десятках сайтов в русскоговорящем сегменте интернета».

Источник
RNS
Теги
вирус госуслуги Касперский

Комментарии

Материалы по теме

5 самых опасных вирусов для Android

21 марта

WannaCry — что это было и как не заразиться опасным вирусом шифровальщиком

18 мая

День, когда любовь сломала миллионы компьютеров

5 мая

Как уберечь компьютер от вирусов: 5 правил кибербезопасности

25 мая

Приложения на Android могут самостоятельно делать фотографии

24 мая 2014

Что известно об эпидемии вируса «Петя» и как не потерять все свои файлы

28 июня
Из рубрикиНаука и технологии
NASA признало отсутствие средств на отправку людей на Марс
Ракета «Союз-2.1а» несет первый российский краудфиндинговый спутник «Маяк»
Минкомсвязи объявило об устранении угрозы на госуслугах

Обсуждаемое

Жителя Сургута оштрафуют за покупку PS4 в Германии 95
Незаменимых нет! Что купить вместо смартфонов Xiaomi, которые не пропускает таможня 84
Предварительный обзор Honor 9: единственный недорогой «породистый» флагман 49
Пользователи Яндекс.Такси заметили зависимость цен от телефона 42
В НИИ овцеводства и козоводства создали альтернативу Windows 33
9 главных ошибок при сборке игрового компьютера 28