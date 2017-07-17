В Samsung Pay появилась поддержка PayPal

Компания Samsung Electronics сообщила о начале работы своего платежного сервиса Samsung Pay с PayPal. В результате, пользователи Samsung Pay смогут использовать PayPal в качестве платежного средства везде, где работает Samsung Pay — в приложениях, онлайн и в магазинах.





На данный момент доступ к PayPal появился у всех пользователей Samsung Pay в США, в ближайшее время планируется запуск и в других странах.

Напомним, Samsung Pay заработал в России 28 сентября 2016 года. На данный момент сервис доступен держателям карт, выпущенных следующими банками и финансовыми организациями: Альфа-Банк, банк «Санкт-Петербург», «АК Барс», Бинбанк, ВТБ24, МТС и МТС Банк, Банк Открытие, Райффайзенбанк, Рокетбанк, Банк Русский Стандарт, Сбербанк, Банк Тинькофф, Точка, и Яндекс.Деньги.

Samsung Pay с поддержкой NFC и MST доступен владельцам смартфонов Galaxy S8, S8+, Galaxy A7, A5, A3 (2017), Galaxy S7, edge, Galaxy S6 edge+, Galaxy Note 5, Galaxy A5 (2016) и A7 (2016), смарт-часов Samsung Gear S3 classic и Gear S3 frontier, а также только по NFC для Galaxy S6 и edge.