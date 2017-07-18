Что случилось 17 июля 2017 года?

Meizu сообщила, что Meizu Pro 7 официально представят 26 июля. В сеть утекла информация о смартфоне Xiaomi 5X на базе Snapdragon 625. Майкл Пактер считает, что Sony снизит цены на PS4 и PS4 Pro в этом году. VR-игра Marvel Powers United VR выйдет для Oculus Rift.

Продажи iPhone 7 в России упали до исторического минимума. А вот производство iPhone 8 отложили до ноября-декабря. По прогнозам, в начале 2018 года за Bitcoin попросят 4537 долларов. Tesla собирается построить две или три большие фабрики для производства аккумуляторов. А Илон Маск тем временем дрожит в страхе от искусственного интеллекта.

Телефоны Nokia 105 и 130 были представлены официально. Объявлены российские цены на телевизор-картину Samsung Frame TV. Одноклассники начали показывать количество просмотров. Мы узнали цену Samsung Galaxy S8 Active. В России создают систему распознавания окружающей среды для инвалидов.

ФАС потребовала от операторов устранить неоправданный роуминг по России.