В Москве проведут первые тесты 5G на беспилотном транспорте в 2018 году

В 2018 году в Москве могут состояться первые испытания сетей связи пятого поколения на беспилотном транспорте. Об этом рассказал Николай Никифоров, глава Минкомсвязи России, на совещании Дмитрия Медведева, председателя правительства РФ, по вопросу развития электрического и беспилотного транспорта.





Никифоров сообщил, что использование стандартных сетей связи в беспилотном транспорте невозможно из-за низкой скорости прохождения сигнала от базовой станции до автомобиля: «Здесь необходимо использовать технологии сетей связи пятого поколения, которые имеют принципиально иные характеристики: всего одна миллисекунда задержки прохождения информации».

Никифоров напомнил, что в сетях четвертого поколения задержка передачи информации составляет примерно 20 миллисекунд. «В сетях 5G информации передается на огромной скорости — до 10 Гбит в секунду. На одном квадратном километре могут одновременно работать до миллиона устройств. Сети 5G также поддерживают высокую скорость движущимися объектами — до 500 км в час. Все это дает не только удобство пользования современными технологиями, но самое главное, безопасность для всех участников дорожного движения», — подчеркнул министр.

Он пояснил: «Москва хорошо подходит в качестве одного из ключевых городов для тестирования беспилотников. Для этого нужна высокая плотность базовых станций. Каждые 400–500 метров должна быть установлена новая базовая станция, подключенная по волоконно-оптической линии связи. Думаю, что первый проект по 5G и полноценному беспилотному транспорту ждет нас в Москве уже в следующем году».