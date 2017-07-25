Adobe окончательно убьет Flash в 2020 году

Компания Adobe раскрыла свои планы по убийству Flash. Этот процесс реализуется в партнерстве с несколькими технологическими партнерами, включая Apple, Facebook, Google, Microsoft и Mozilla.


Adobe планирует прекратить обновлять и распространять Flash Player в конце 2020 года, а до этого времени призывает создателей контента переходить на более современные открытые форматы.

Партнеры Adobe уже начали переключать свои браузеры на HTML5 по умолчанию. Отметим, что Macromedia выпустила оригинальный Flash 1.0 в далеком 1996 году.

Источник
Adobe
Теги
ADOBE Flash конец эпохи

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