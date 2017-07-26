Россиянина, отмывшего на биткоинах $4 млдр, выследили через Webmoney

В Греции задержали россиянина, который разыскивался в США по подозрению в махинациях с биткойнами, позволившими отмыть порядка четырех миллиардов долларов.



38 летний Александр Винник был арестован и доставлен в прокуратуру Сальников, запущена процедура по экстрадиции в США. Об этом сообщили греческие СМИ. Отследить Винила смогли через счет WebMoney. По версии ФБР, Винник с 2011 года являлся руководителем преступной группы, легализовавшей доходы от криминальной деятельности через сервисы обмена криптовалют.


По данным греческого издания Daily Thess, Винник был задержан в одном из самых дорогих отелей Халкидики, где он отдыхал. За ним несколько месяцев вели наблюдение сотрудники греческой полиции и ФБР. Сам Винник отрицает свою вину.

Источник
Daily Thess
Теги
WebMoney криптовалюта биткойн

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