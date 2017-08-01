В России разрешат онлайн-продажу алкоголя

Минфин России опубликовало на портале проектов нормативных правовых актов законопроект, предлагающий узаконить продажу алкоголя через интернет.



Законопроект предусматривает легализацию онлайн-продаж слабоалкогольных напитков с 1 января 2018 года. Правда, онлайн-торговля алкоголем будет ограничена специальным доменной зоне — egais.ru. Чтобы получить сайт в этом домене, продавцу потребуется обзавестись специальной лицензией от Росалкогольрегулирования.

Продавать можно будет вино, пиво и пивные напитки, сидр, пуаре (грушевый сидр), медовуху. Через год, с 1 января 2019 года, список разрешенных напитков может расшириться.

Источник
Портал проектов нормативных правовых актов
Теги
Россия закон алкоголь Минфин

Комментарии

Из рубрикиНаука и технологии
ВКонтакте шпионит за пользователями и не скрывает этого
Роскомнадзор закрыл реестр блогеров
NASA показало рассвет на Сатурне

Обсуждаемое

Предварительный обзор Honor 9: единственный недорогой «породистый» флагман 97
Незаменимых нет! Что купить вместо смартфонов Xiaomi, которые не пропускает таможня 86
Пользователи Яндекс.Такси заметили зависимость цен от телефона 44
Смартфоны — лучшие новинки июня 2017 года 42
В НИИ овцеводства и козоводства создали альтернативу Windows 34
9 главных ошибок при сборке игрового компьютера 32