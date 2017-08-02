Что случилось 1 августа 2017 года?

Выяснилось, что финальный вариант Ark: Survival Evolved задержится и выйдет 29 августа. Electronic Arts выпустит полное издание Battlefield 1 под названием Battlefield 1 Revolution в конце августа. Китайская студия трудится над SINNER – игрой в стиле Dark Souls с весьма неплохой графикой и интересной завязкой. 

Final Fantasy XV обновилась до версии 1.13. Ученые заявили, что последнее солнечное затмение ожидается через 600 миллионов лет. Nokia 3 обновится до Android 7.1.1 в августе во всем мире. В сеть утек пресс-рендер Samsung Galaxy Note 8. Сначала один, а потом целое множество. LG V30 показался на рисунке из инструкции. 

NASA показало рассвет на Сатурне. HP выпускает рабочую станцию-рюкзак. Роскомнадзор закрыл реестр блогеров. В российском мессенджере TamTam заработали публичные чаты с доступом по ссылке. Выяснилось, что iPhone 8 получит еще более четкий Retina-экран.

Объявлена российская цена перевертыша Lenovo Yoga 720-15. Moto G5S и G5S Plus с двойной камерой были представлены официально. Оказывается, iOS 10 установлена на 87% мобильных устройств Apple.

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