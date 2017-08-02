Пассажирскую капсулу Hyperloop One разогнали до 310 км/ч

Калифорнийская компания Hyperloop One, занимающаяся проектом вакуумного поезда Hyperloop, продвигаемого Илоном Маском, завершила вторую фазу тестирования высокоскоростной пассажирской капсулы внутри тестового трубопровода DevLoop на севере Лав-Вегаса.


Во время тестов капсулу XP-1 удалось разогнать до 310 км/ч и достигнуть максимальной дистанции в 437 метров. Это в 3 раза быстрее и 4,5 дальше показателей, достигнутых в мае 2017 года.


Для это использовались разгонный участок в 300 метров. Разработчики планируют, что используя дополнительные 2 тысячи метров разгона можно будет достичь скорости 1100 км/ч.

Источник
Hyperloop One
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