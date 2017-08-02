В России запустят Национальную систему фильтрации интернет-трафика

Дмитрий Медведев, председатель правительства России, подписал документ, предусматривающий запуск системы фильтрации интернет-трафика в национальном масштабе.


Создание НаСФИТ (Национальной системы фильтрации интернет-трафика) предусмотрено государственной программой«Цифровая экономика Российской Федерации». Подробности рассказал изданию «Известия» Денис Давыдов, глава Лиги безопасного интернета.

Система призвана оградить детей от ненужного для них контента, с ее запуском несовершеннолетние смогут посещать только доверенные сайты из «белого списка». На данный момент рассматривается два варианта запуска НаСФИТ — только для образовательных учреждений и повсеместно. В первом случае, траффик будет фильтроваться только в школах и тому подобных организациях, а во втором фильтрация заработает по умолчанию для всех пользователей в России.

Планируется, что к первому кварталу 2019 году правительство примет соответствующие законы и создательницами фильтр с «белым списком» для детей, НаСФИТ будет запущена в эксплуатацию во втором квартале, а к началу 2020 начнется полноценная работа.

Источник
Правительство России
Теги
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