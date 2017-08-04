NASA опубликовало снимок Малого красного пятна Юпитера, которое является гигантским штормом, бушующим на планете. Этот шторм называется North North Temperate Little Red Spot 1 (NN-LRS-1) и является третьим по величине на Юпитере, самой боьшой планете Солнечной системы. Диаметр NN-LRS-1 составляет примерно 6000 км. Это примерно половина диаметра Земли (12,7 тысяч километров) и практически весь диаметр Марса (6,8 тысяч километров).

Обработали изображение ученые Джеральд Эйхштадт (Gerald Eichstädt) и Сиан Доран (Sean Doran). Они говорят, что изображение повернуто так, что верхняя часть на самом деле является экватором планеты, а нижняя северным полюсом.

Снимок был сделан 10 июля 2017-го года космическим кораблем Юнона (на тот момент находился в 11 000 км от Юпитера) камерой JunoCam.