NASA опубликовало снимок Малого красного пятна Юпитера

NASA опубликовало снимок Малого красного пятна Юпитера, которое является гигантским штормом, бушующим на планете. Этот шторм называется North North Temperate Little Red Spot 1 (NN-LRS-1) и является третьим по величине на Юпитере, самой боьшой планете Солнечной системы. Диаметр NN-LRS-1 составляет примерно 6000 км. Это примерно половина диаметра Земли (12,7 тысяч километров) и практически весь диаметр Марса (6,8 тысяч километров). 

Обработали изображение ученые Джеральд Эйхштадт (Gerald Eichstädt) и Сиан Доран (Sean Doran). Они говорят, что изображение повернуто так, что верхняя часть на самом деле является экватором планеты, а нижняя северным полюсом. 

Снимок был сделан 10 июля 2017-го года космическим кораблем Юнона (на тот момент находился в 11 000 км от Юпитера) камерой JunoCam.

Источник
NASA
Теги
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