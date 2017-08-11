NASA опубликовало первое фото Земли с Луны

Международное аэрокосмическое агентство NASA опубликовало первую фотографию Земли, снятую от Луны. Фото опубликовано в честь 51 годовщины с момента запуска первого из пяти автоматических беспилотных космических аппаратов Lunar Orbiter.





Фотография с Землей на заднем фоне была сделана Lunar Orbiter 1 с орбиты Луны 23 августа 1966 года. Lunar Orbiter 1 был запущен с мыса Канаверал 10 августа 1966 года. Его главной целью стало сбор картографических материалов поверхности Луны.

После съемки 3062 фото NASA получило качественное изображение 99% поверхности Луны, что позволило определить точное место посадки автоматических «Сервейер» (Surveyor) и пилотируемых космических кораблей «Аполлон» (Apollo).