В Индии арестовали подозреваемых в сливе одной из серий 7 сезона «Игры Престолов»

В Индии четверо были задержаны по подозрению в публикации в сети одного из эпизодов 7 сезона «Игры Престолов» раньше официальной премьеры. Напомним, что эпизод утек в Интернет ранее в августе, попав на пиратские сайты до премьеры на канале HBO.

В прошлом все четверо работали на Prime Focus Technologies — компанию, которая специализируется на работе с данными, использующимися Star India, являющейся, в свою очередь, партнером-дистрибьютором HBO в Индии. Таким образом, становится понятно, откуда у «хакеров» оказался доступ к сериалу.

В Star India сообщили, что это первая подобная утечка за всю их историю.

Напомним, что недавно группа хакеров, опубликовавшая подборку украденных файлов HBO, включая сценарии к пяти эпизодам «Игры Престолов», потребовала многомиллионный выкуп от телеканала, обещая в случае отказа выложить во всеобщий доступ весь сериал и другие важные и конфиденциальные файлы.

Источник
Variety
Теги
кино Игра престолов сериалы

Комментарии

Из рубрикиНаука и технологии
Велосипед Xiaomi Mi Qicycle Mountain Bike стоит 300 долларов
Что случилось 15 августа 2017 года?
Мессенджер Google Allo заработал в браузере

Обсуждаемое

Предварительный обзор Honor 9: единственный недорогой «породистый» флагман 139
Обзор смартфонов Samsung Galaxy J3, J5 и J7 2017: дешевые «Самсунги» на замену «китайцам»? 94
5 недорогих, но очень мощных смартфонов 77
Смартфоны — лучшие новинки июня 2017 года 48
Пользователи Яндекс.Такси заметили зависимость цен от телефона 45
9 главных ошибок при сборке игрового компьютера 38