В Одноклассниках появились «Настроения»

Команда социальной сети Одноклассники объявила о запуске нового формата публикаций, с помощью которого пользователи смогут поделиться своим настроением с друзьями и подписчиками. «Настроения» позволяют установить статус с ярким фоном в ленте своего профиля и дополнить его своим текстом.





Пользователи могут поделиться одним из предложенных настроений: «Счастлив», «Хочу подарков», «Скучаю», «Праздную» и другими. Для пользователей с платной подпиской «VIP-статус» также доступен отдельный набор анимированных статусов.

Как отмечают разработчики, за время тестирования новый сервис стал популярным среди пользователей: в сутки в Одноклассниках публикуются более 30 000 статусов с настроениями. Ранее в Одноклассниках также появилась возможность публиковать заметки крупным шрифтом и добавлять к ним цветные фоны. Благодаря двум новым форматам выросла и общая активность пользователей соцсети: количество публикаций увеличилось вдвое.

На данный момент, заметки с настроениями можно создавать в десктопной и мобильной версиях социальной сети. Как обещают разработчики, скоро эта возможность появится в приложениях Одноклассники для iOS и Android.