Ученые показали гигантскую космическую медузу на видео

Международный коллектив астрофизиков смоделировал гигантскую космическую медузу на примере галактики JO194 — звездной системы, которая проходит через межгалактическую среду, богатую газами.

Попадание JO194 внутрь скопления галактик приводит к появление длинных потоков материи, которые похожи на щупальца медузы и направлены в сторону ядра галактики, которая содержит огромную черную дыру. Ученые считают, что именно так происходит поглощение материи мощным гравитационным объектом (которым является черная дыра).

При помощи инструмента MUSE (Multi-Unit Spectroscopic Explorer) обсерватории Very Large Telescope (VLT, Очень большой телескоп) эксперты изучили 7 таких «галактик-медуз», 6 из которых содержали большие черные дыры.

Источник
Eurekalert
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