Цифра дня: Сколько аккаунтов ежедневно блокирует Facebook?

Цифра дня:

1 000 000

аккаунтов ежедневно блокирует Facebook.

Команда социальной сети Facebook блокирует более 1 миллиона аккаунтов каждый день, в попытке спасти пользователей от спама, мошенничества и разжигание ненависти. Об этом рассказал журналистам телеканала CNBC Алекс Стамос (Alex Stamos), глава службы безопасности соцсети.


Большая часть заблокированных аккаунтов созданы саперами и мошенниками. Тем не менее, Стамос признает, что среди 2 миллиардов пользователей частенько бывают случаи несправедливой блокировки, удаления сообщений и контента, которые не нарушают правил соцсети.

Основную трудность он здесь видит не в самих правилах, а в технических проблемах. Также он подчеркнул, что соцсети приходится работать с учетом законов более чем 100 стран, некоторые из которых преследуют по закону политических диссидентов.

Источник
CNBC
Теги
социальная сеть FACEBOOK фейспалм

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