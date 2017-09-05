NASA опубликовало видео Энцелада

Международное аэрокосмическое агентство NASA опубликовало небольшое видео движущегося Энцелад, созданное на основе шести снимков, произведенных зондом «Кассини» (Cassini) во время последнего близкого прохода мимо спутника.





Энцелад представляет собой шестой по размеру спутник Сатурна. Снимки были получены с дистанции около 181 тысяч километров от Энцелада, разрешение составляет около 1 километра на пиксель.

Ранее NASA опубликовало открытие, сделанное на основе даных, полученных зондом — исследователи обнаружили на изображениях доказательства того, что Энцелад может вращаться в "опрокинутом" состоянии. Судя по всему, Энцелад изменил свое положение, сместив ось вращения, линию проходящую через южный северный полюса, примерно на 55 градусов.

Напомним, зонд «Кассини» был создан NASA совместно с Европейским космическим агентством и Итальянским космическим агентством. Он предназначен для исследования Сатурна, его колец и спутников. Зонд был запущен 15 октября 1997 года и 1 июля 2004 года вышел на орбиту спутника Сатурна.

В конце апреля «Кассини» начал маневры, включающие 22 прохода между Сатурном и его внутренним кольцом. В результате маневров он окончательно погрузится в атмосферу 15 сентября, планово самоуничтожившись. Тем не менее, он может выйти из строя и раньше.