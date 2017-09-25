Цифра дня: Сколько сообщений удалили пользователи Viber?

Цифра дня:

5 000 000 000

сообщений удалили пользователи Viber.

Команда мессенджера Viber поделилась интересной статистикой в честь грядущей второй годовщины запуска функции «Удаление отправленных сообщений». Она была официально представлена в ноябре 2015 года, и на настоящий момент с ее помощью пользователи Viber удалили 5 миллиардов отправленных сообщений.


Удаление случайно отправленных сообщений возможно как в личных диалогах, так и в групповых чатах Viber на всех устройствах участников чата. Приложение позволяет удалять сообщения в течение 2 недель после отправки, даже после того, как адресат их прочел. Механизм Viber отслеживает, все ли сообщения сохранились в чате, и сообщает об их удалении как отправителю, так и получателю.

В ближайшем будущем в разработчики планируют представить расширенную функциональность для удаления сообщений.

Источник
Viber
Теги
мессенджер Viber

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