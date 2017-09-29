Google Assistant пришел на Android TV

Компания Google сообщила о выходе своего головного помощника Google Assistant (Google Ассистент) на платформу Android TV. Первыми доступ к Ассистенту получат пользователи приставки NVIDIA Shield TV, распространение обновления уже началось.





В ближайшие месяцы Google Assistant также появится на телевизорах Sony Bravia, базирующихся на Android TV. Ассистент позволяет использовать голосовые команды для перехода к любимым программам и сериалам, поиска интересных новинок, проверки счета больших спортивных событий, приглушения света и много другого.