Google Assistant пришел на Android TV

Компания Google сообщила о выходе своего головного помощника Google Assistant (Google Ассистент) на платформу Android TV. Первыми доступ к Ассистенту получат пользователи приставки NVIDIA Shield TV, распространение обновления уже началось.


В ближайшие месяцы Google Assistant также появится на телевизорах Sony Bravia, базирующихся на Android TV. Ассистент позволяет использовать голосовые команды для перехода к любимым программам и сериалам, поиска интересных новинок, проверки счета больших спортивных событий, приглушения света и много другого.

Источник
Google
Теги
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