День, когда миру показалась Windows 10

1 октября 2014 года операционная система Windows 10 стала доступна в виде предварительной версии. В этой ОС Microsoft вернулась к истокам. Так, появилось старое-доброе меню «Пуск». Действие логичное, ведь плиточное стартовое меню в Windows 8 понравилось далеко не всем.

Официальный анонс коммерческой версии Windows 10 состоялся 28 июля 2015 года. Ниже приведен список полезных материалов, которые, возможно, вам пригодятся:



Меню «Пуск» в Windows 10

1 октября 2002 года компания SANYO презентовала самый крупный на тот момент OLED-дисплей в мире. В рамках выставки CEATEC JAPAN 2002 был представлен 15-дюймовый прототип, функционирующий с разрешением 1280х720 точек. В основе матрицы лежали белые органические EL-материалы, разработанные совместно с компанией Eastman Kodak.

Событие примечательно тем, что коммерческий успех к этой технологии пришел спустя 12-13 лет. Сегодня, в конце 2015 года, можно смело заявить, что эпоха OLED наступила. Так, корейская компания LG выпустила целую линейку телевизоров, обладающих потрясающим качеством изображения. Наш обзор передовой модели 55EG960V — своеобразный пруф по этому поводу. Включился в игру и японский производитель Panasonic, представивший в рамках выставки IFA 2015 свою полупрофессиональную модель.

Использует технологию OLED и другой корейский производитель — Samsung, но только в топовых мобильных устройствах. Впрочем, передовые матрицы потихоньку добираются и до бюджетных моделей. Например, смартфон Highscreen Power Five оснащен 5-дюймовым экраном AMOLED. Как видите, технология развивается, расширяется и дешевеет.



Первый 15-дюймовый OLED-дисплей

1 октября 2013 года компания Apple стала самой дорогой маркой мира в рамках рейтинга Best Global Brands. Специалисты из Interbrand оценили ее в 98,3 млрд долларов. Это в 15 раз дороже, чем бренд стоил в 2000 году. У купертиновцев есть серьезные конкуренты. Так, на второе место в рейтинге взошел еще один IT-гигант — Google. А вот третье место досталось пищевому бренду Coca-Cola. К слову, эта марка в течение 13 лет подряд удерживала первую строчку рейтинга. Также в десятку попали такие марки, как IBM, Microsoft, GE, McDonald’s, Samsung, Intel и Toyota.

Примечательно, что суммарная стоимость 100 наиболее ценных торговых брендов, по подсчетам Interbrand, в 2013 году составляла 1,5 трлн долларов. Аналитики, составляющие рейтинг, оценивают не только финансовые показатели продукции (которой могут выступать не только физические товары, но и оказание услуг), но и роль, которую играет марка в выборе потребителей, а также ее мощность, характеризующуюся в возможности повлиять на стоимость того или иного товара или услуги.

Впервые торговая марка Apple попала в рейтинг Best Global Brands в 2000 году. На тот момент времени бренд занимал 36 место с оценкой в 6,6 млрд долларов США. В прошлом году Interbrand опять объявила Apple лучше маркой. Только ее стоимость увеличилась на 21% по сравнению с 2013 годом — до 118,9 млрд долларов США. Google и Coca-Cola по-прежнему занимают второе и третье места соответственно. С полным списком представленных в рейтинге брендов вы можете ознакомиться на официальном сайте Interbrand.



Apple — самая дорогая торговая марка современности