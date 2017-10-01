День, когда миру показалась Windows 10

1 октября 2014 года операционная система Windows 10 стала доступна в виде предварительной версии. В этой ОС Microsoft вернулась к истокам. Так, появилось старое-доброе меню «Пуск». Действие логичное, ведь плиточное стартовое меню в Windows 8 понравилось далеко не всем.

Официальный анонс коммерческой версии Windows 10 состоялся 28 июля 2015 года. Ниже приведен список полезных материалов, которые, возможно, вам пригодятся:

Меню «Пуск» в Windows 10
Меню «Пуск» в Windows 10

1 октября 2002 года компания SANYO презентовала самый крупный на тот момент OLED-дисплей в мире. В рамках выставки CEATEC JAPAN 2002 был представлен 15-дюймовый прототип, функционирующий с разрешением 1280х720 точек. В основе матрицы лежали белые органические EL-материалы, разработанные совместно с компанией Eastman Kodak.

Событие примечательно тем, что коммерческий успех к этой технологии пришел спустя 12-13 лет. Сегодня, в конце 2015 года, можно смело заявить, что эпоха OLED наступила. Так, корейская компания LG выпустила целую линейку телевизоров, обладающих потрясающим качеством изображения. Наш обзор передовой модели 55EG960V — своеобразный пруф по этому поводу. Включился в игру и японский производитель Panasonic, представивший в рамках выставки IFA 2015 свою полупрофессиональную модель.

Использует технологию OLED и другой корейский производитель — Samsung, но только в топовых мобильных устройствах. Впрочем, передовые матрицы потихоньку добираются и до бюджетных моделей. Например, смартфон Highscreen Power Five оснащен 5-дюймовым экраном AMOLED. Как видите, технология развивается, расширяется и дешевеет.

Первый 15-дюймовый OLED-дисплей
Первый 15-дюймовый OLED-дисплей

1 октября 2013 года компания Apple стала самой дорогой маркой мира в рамках рейтинга Best Global Brands. Специалисты из Interbrand оценили ее в 98,3 млрд долларов. Это в 15 раз дороже, чем бренд стоил в 2000 году. У купертиновцев есть серьезные конкуренты. Так, на второе место в рейтинге взошел еще один IT-гигант — Google. А вот третье место досталось пищевому бренду Coca-Cola. К слову, эта марка в течение 13 лет подряд удерживала первую строчку рейтинга. Также в десятку попали такие марки, как IBM, Microsoft, GE, McDonald’s, Samsung, Intel и Toyota.

Примечательно, что суммарная стоимость 100 наиболее ценных торговых брендов, по подсчетам Interbrand, в 2013 году составляла 1,5 трлн долларов. Аналитики, составляющие рейтинг, оценивают не только финансовые показатели продукции (которой могут выступать не только физические товары, но и оказание услуг), но и роль, которую играет марка в выборе потребителей, а также ее мощность, характеризующуюся в возможности повлиять на стоимость того или иного товара или услуги.

Впервые торговая марка Apple попала в рейтинг Best Global Brands в 2000 году. На тот момент времени бренд занимал 36 место с оценкой в 6,6 млрд долларов США. В прошлом году Interbrand опять объявила Apple лучше маркой. Только ее стоимость увеличилась на 21% по сравнению с 2013 годом — до 118,9 млрд долларов США. Google и Coca-Cola по-прежнему занимают второе и третье места соответственно. С полным списком представленных в рейтинге брендов вы можете ознакомиться на официальном сайте Interbrand.

Apple — самая дорогая торговая марка современности
Apple — самая дорогая торговая марка современности

Теги
Apple Microsoft WINDOWS день в истории Windows 10 OLED Sanyo

Комментарии

Материалы по теме

Microsoft анонсировала осеннее обновление Windows 10 Fall Creators Update

11 мая

Microsoft готовит два крупных обновления Windows 10 в 2017 году

5 августа 2016

Microsoft начала распространять Windows 10 Anniversary Update

2 августа 2016

Microsoft обновила Surface Book с Intel Core i5

1 ноября 2016

Microsoft показывает рекламу в меню "Пуск" у Windows 10

16 октября 2015

Microsoft представила Windows 10 S

2 мая
Из рубрикиНаука и технологии
30 сентября в истории: рождение Boeing 747, стандарт Ethernet и закрытие iTunes Ping
Google Assistant пришел на Android TV
Цифра дня: Сколько платных пользователей у Apple Music?

Обсуждаемое

Обзор смартфонов Samsung Galaxy J3, J5 и J7 2017: дешевые «Самсунги» на замену «китайцам»? 136
5 недорогих, но очень мощных смартфонов 102
Выбираем лучший недорогой смартфон: сравнительный тест 6 моделей 71
Смартфоны — лучшие новинки июня 2017 года 55
5 отличных смартфонов, которые резко подешевели 43
Обзор недорогого смартфона Xiaomi Mi A1 с флагманской камерой 41