Steam перестал принимать биткоины

Команда игрового сервиса цифровой дистрибуции Steam сообщила о прекращении поддержки биткоина. Со вчерашнего дня, 6 декабря 2017 года, дня Steam больше не принимает биткоины в качестве способа оплаты.


Причиной такого шага стали значительные колебания стоимости биткоина и высоких комиссий. Как подчеркивает команда Steam в своем сообщении, в последние несколько месяцев стоимость биткоинов резко менялась, а комиссионные сборы за проведение операций в сети Bitcoin сильно возросли.

В частности, комиссия, которую берет с пользователей сеть Bitcoin, в этом году резко подскочила, достигнув на прошлой неделе 20 долларов США за транзакцию, что существенно больше по сравнению с 20 центами, которые взимались, когда Steam только начал принимать биткоины.

Такая стоимость комиссии приводит к высоким затратам на покупку игр, если пользователь расплачивается биткоинами. Высокая стоимость комиссии вызывает ещё больше проблем, когда резко снижается сам курс биткоина.

Источник
Steam
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