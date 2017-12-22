Аэрофлот внедряет систему онлайн-отслеживания багажа

Аэрофлот объявил о планах по запуске непрерывного онлайн-отслеживания багажа. Как отмечает пресс-служба компании, Аэрофлот первым в России начнет отслеживать багаж авиапассажиров в режиме онлайн.





Система реализована совместно с компанией SITA, международным поставщиком ИТ-решений для авиатранспортной индустрии. Разработанная этой компанией система BagJourney должна обеспечить информацию о местонахождении каждого места багажа в режиме реального времени.

Нахождение багажа пассажиров в ключевых точках путешествия, в том числе в момент регистрации, при погрузке на борт воздушного судна, в пунктах пересадки и в аэропорту прибытия, будет определяться высокой точностью. Эффективность работы BagJourney обеспечивается за счет массива данных, получаемых от 400 аэропортов и 500 авиакомпаний. Эта информация обрабатывается системой распределения багажных сообщений BagMessage, также разработанной SITA. Таким образом, авиакомпания в перспективе будет постоянно осведомлена о статусе багажа и будет способна быстро провести его поиск в случае потери при транспортировке, а работники Аэрофлота могут предоставить пассажирам полную информацию на этот счет.