Москвич умер в виртуальной реальности

44-летний житель Москвы умер в процессе использования очков виртуальной реальности. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета по Москве.


На данный момент по факту гибели мужчины проводится доследственная проверка. Тело мужчины было обнаружено днем 21 декабря 2017 года в квартире, расположенной по проспекту Маршала Жукова.

По предварительным данным, он передвигался по квартире в очках виртуальной реальности и упал на стеклянный стол, в результате чего получил ранения и от потери крови скончался на месте.

Модель очков не называется, тем не менее, такую ситуацию можно представить довольно легко. При использовании современных шлемов и очков виртуальной реальности пользователь видит не реальный мир, а компьютерную графику. В режиме дополненной реальности в очках также отображаются и окружающие предметы, но и тут могут произойти непредвиденные накладки.

Источник
ГУ Следственного комитета по Москве
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Россия фейспалм москва виртуальная реальность Шлем виртуальной реальности

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